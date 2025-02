Tirelli riparte dalla Giana Erminio:: "Spero di incidere"

Mattia Tirelli è pronto a ripartire con la maglia della Giana Erminio. Gli ultimi giorni della recente sessione invernale di mercato hanno portato alla cessione a titolo definito dell’attaccante dall’Ascoli nei confronti del club lombardo. Un fulmine a ciel sereno visto che gli stessi vertici societari del Picchio nella prima parte di stagione avevano affermato di voler puntare sul giocatore. Con la casacca bianconera Tirelli ha chiuso la propria esperienza mettendo a referto 21 presenze (19 n campionato e 2 in Coppa Italia di C) con un gol e due assist. "In questa seconda parte di stagione mi aspetto di riprendere un po’ a livello personale e di incidere maggiormente rispetto a quello che ho fatto nei primi sei mesi ad Ascoli – dichiara Tirelli –. A livello di squadra spero di raggiungere tutti gli obiettivi che sono stati prefissati dalla società. Punto a dare una mano subito, a partire dalla prossima partita con l’Union Clodiense. Non sarà facile".