Tomei, a Carpi ultimo turno di stop. L’Ascoli vuole continuare a stupire

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia dei giorni restanti per il ritorno in panchina di Tomei. Il tecnico dell’Ascoli (rientrerà in occasione del derby con la Samb di domenica 26 ottobre) in queste ultime settimane, se da un lato ha potuto gioire per la scia impressionante di vittorie messe in fila, dall’altro però ha dovuto soffrire le pene dell’inferno per la lontananza dal campo. E per uno sanguigno come lui possiamo ben comprendere quanto sia stata dura seguire i suoi ragazzi dalla tribuna.

Giunti nella settimana che condurrà verso l’impegno in trasferta previsto a Carpi lunedì sera, ora all’allenatore bianconero manca soltanto una pena da patire. Quella del Cabassi infatti sarà l’ultima delle 7 giornate di squalifica rimediate dopo il match interno pareggiato con la Juve Next Gen (0-0) che poi lo vide espulso. Anche senza la sua presenza a bordo campo, la squadra è riuscita a viaggiare davvero ad un ritmo impressionante. Segno tangibile dell’importante lavoro svolto nel corso delle sedute di lavoro in preparazione dell’incontro, dove il gruppo si è sempre allenato a massima intensità senza tralasciare alcun dettaglio. In questo momento il Picchio di Tomei continua infatti a sfornare numeri da capolista, sebbene i bianconeri siano ancora dietro di un solo punto al duo composto da Arezzo e Ravenna. La manita rifilata al Pontedera ha consentito intanto di effettuare il sorpasso sulle altre due pretendenti per quanto riguarda il numero dei gol fatti. Ben 20 le reti messe a segno dall’Ascoli, contro le 19 del Ravenna e le 17 dell’Arezzo. Dietro invece la retroguardia continua a dimostrarsi impenetrabile con un solo gol al passivo. Nel corso della prossima sfida in programma la squadra cercherà di confermare questi numeri anche contro un buon Carpi reduce da due vittorie consecutive rispettivamente ottenute con Perugia (2-0) e Bra (1-3). Tra i biancorossi però non ci sarà lo squalificato Rossini, uno dei pilastri difensivi del 3-4-2-1 di Cassani. Il Picchio ritroverà di fronte l’ex Cassarini. Il centrocampista vestì il bianconero nella stagione 2018-19 con 19 presenze e 2 assist.

Nessun elemento fermato in casa Ascoli dal Giudice sportivo che però ha inflitto al club di corso Vittorio Emanuele una nuova multa di 300 euro per "cori offensivi rivolti ad un’altra squadra e alle forze dell’ordine". Nel corso della gara interna di domenica scorsa il Del Duca ha fatto registrare l’affluenza finora più alta della stagione con i 10.029 presenti. La direzione dell’incontro col Carpi è stata affidata ad Enrico Gemelli della sezione di Messina. Il fischietto siciliano potrà vantare l’ausilio di Giuseppe Bosco di Lanciano e Fabio Cantatore di Molfetta. Quarto uomo ufficiale Edoardo Gianquinto di Parma. Il Fvs vedrà all’opera Francesco Tagliaferri di Faenza.

Massimiliano Mariotti