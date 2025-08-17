Tomei è cauto:: "Cantiere aperto ma stiamo bene"

Il tempo dei test e degli esperimenti estivi sta terminando. L’Ascoli targato Tomei stasera a Pineto potrà subito inaugurare la propria stagione con un banco di prova estremamente significativo. Nel corso della settimana che ha condotto verso il match di coppa, la squadra al Picchio Village ha proseguito gli allenamenti cercando di compiere un passo in avanti sia sotto il profilo fisico che dal punto di vista tattico. Contro la formazione abruzzese il tecnico pescarese potrà contare su quasi la totalità dell’attuale rosa. Unico indisponibile il centrocampista Ndoj. "Abbiamo lavorato con continuità e i ragazzi stanno bene – dichiara l’allenatore bianconero –, ci stiamo preparando alla gara col Pineto con serenità. Siamo tutti al completo tranne Ndoj che deve riatletizzarsi un attimo, nulla di grave. Saranno convocati anche Carpani e Odjer". Tra i tifosi c’è curiosità nel poter vedere all’opera Del Sole e Damiani, due degli ultimi arrivi del mercato. "Damiani si è allenato bene a Terni – prosegue –, si sta calando nella nostra realtà. È un ragazzo disponibile e ci darà una mano. Spero si inserisca prima possibile anche se ci vorrà del tempo, visto che ha avuto la rottura del crociato nella scorsa stagione. È comunque pronto per partire dall’inizio. Dovrò valutare. Del Sole si sta mettendo in linea con il gruppo. È a disposizione e poi farò le ultime valutazioni su chi partirà titolare. Il Pineto l’anno scorso ha fatto molto bene. Sono una squadra che lavora insieme da tempo e ti possono creare problemi. Avremo massimo rispetto, ma con la voglia di giocarci la partita e capire a che punto siamo. Bisogna essere pazienti e valutare la prestazione. Siamo ancora un cantiere aperto e la condizione non è ancora al 100%".

Tanti i tifosi che saranno presenti al Pavone-Mariani. I 500 tagliandi disponibili per il settore ospiti sono andati in esaurimento in pochissimi minuti dall’apertura della prevendita. Anche la campagna abbonamenti continua a far registrare numeri in crescita giorno dopo giorno. "Tutti quelli che fanno questo lavoro sognano di giocare in uno stadio pieno. In questo momento ad Ascoli c’è tantissimo entusiasmo. Questa spinta del tifo va sfruttata nel modo giusto. Queste due settimane di mercato saranno determinanti. Siamo attenti a tutte le situazioni".

