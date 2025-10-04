Tomei non si fida:: "Squadra fisica e organizzata"

La posta in palio è davvero importante stavolta per Tomei e i suoi uomini. Il Picchio sa bene che l’occasione è ghiotta. Alla vigilia del confronto con il Bra il tecnico bianconero ha voluto alzare il livello di attenzione dei suoi. "Il Bra è una squadra fisica, giovane, organizzata e può mettere chiunque in grande difficoltà – commenta l’allenatore –. Hanno un sistema di gioco difficile da scardinare, attaccano e si difendono molto bene. Ci sono giocatori di qualità e giovani interessanti. Sarà una partita dura, equilibrata. Con una bella cornice di pubblico come la nostra saranno portati a dare qualcosa in più. Dobbiamo prestare grande attenzione a questa partita". Le uniche defezioni saranno quelle dell’infortunato Del Sole e dello squalificato Ndoj. "Durante la partita i cambi per noi saranno fondamentali – prosegue –. Siamo giunti a un buon punto di crescita, ma dobbiamo fare ancora tanto nella gestione della palla e nei momenti della partita. Sono contento del gruppo che abbiamo creato. Il nostro è innanzitutto formato da uomini, poi da professionisti e ragazzi seri che si mettono a disposizione. Meritano tutti i complimenti, ma ognuno di loro deve migliorare perché ha le potenzialità per farlo e io da ciascuno pretendo tanto perché so che la strada è ancora molto lunga". Il doppio turno interno potrebbe dare quella spinta necessaria per tentare l’assalto alla vetta. "Potrebbe essere così ma nella mia testa non lo è. So che queste partite sono molto pericolose. Non dobbiamo pensare a questo, ma a migliorare la prestazione di Sassari. Stiamo facendo un percorso e dobbiamo essere concentratissimi".

Nel Bra il tecnico Nisticò tornerà in panchina dopo il turno di squalifica. A poche ore dal confronto a parlare della sfida è stato il portiere Renzetti. "Ad Ascoli non sarà una trasferta semplice – sostiene –. Giochiamo contro la miglior difesa del campionato. Loro hanno subito zero gol finora. Siamo pronti e abbiamo preparato bene la partita. C’è maggiore consapevolezza dopo la vittoria col Guidonia. Abbiamo ancora tanto entusiasmo e dovremo metterlo in campo. È stato fantastico vincere in quel modo perché ci abbiamo creduto fino alla fine. Ce lo meritavamo per quanto fatto. Sono stato contento dell’esordio in serie C e di aver dato una mano alla squadra".

mas.mar.