Tomei: "Occhio, sarà una gara molto difficile"

Sguardo fisso sulla Juve Next Gen. L’Ascoli di Tomei non vuole concedersi passi falsi e per riuscire a centrare altri tre punti sarà fondamentale affrontare i piemontesi con il giusto atteggiamento. Alla vigilia del match il tecnico del Picchio ha voluto introdurre la gara che si giocherà al Del Duca. "Stiamo bene e sono tutti a disposizione – dichiara l’allenatore –. Affronteremo una Juve che ha già fatto un rodaggio in questa categoria. È una squadra dotata di ottima organizzazione. Hanno molte qualità importanti. La società sta facendo un lavoro in prospettiva e il tecnico ha potuto fare diverse esperienze. Sarà una partita molto difficile. Dovremo essere attenti in entrambe le fasi. Sono molto bravi nel ripartire per prendere campo. Sarà importante approcciare nel modo giusto".

Gli ultimi arrivati Gori e Rizzo Pinna si preparano al possibile esordio. "Sono arrivati senza avere il ritmo partita – prosegue –, li stiamo facendo inserire atleticamente e sotto l’aspetto tattico. Hanno entrambi grande entusiasmo. Sono giocatori importanti che hanno anche giocato in una categoria superiore. Rizzo Pinna è il classico trequartista che davanti può ricoprire tutti i ruoli. Gori ha caratteristiche più di struttura rispetto a Corazza e Chakir. Può essere un vertice avanzato importante. Tutti e tre ricoprono il ruolo di prima punta e li reputo fondamentali. Abbiamo costruito una squadra competitiva. Ringrazio la società e il direttore".

Niente distrazioni per i bianconeri che resteranno focalizzati solo sulla sfida: "L’entusiasmo che si respira dal primo giorno ci fa piacere, così come avere una cornice di pubblico che ci dà una grande spinta, ma dobbiamo essere concentrati sul campo perché sarà una partita difficile. Poi speriamo di festeggiare con i tifosi che meritano tutte le soddisfazioni".

Nella Juve Next Gen non ci saranno i nazionali Okoro e Puczka. "Troviamo una squadra forte – commenta il tecnico Brambilla – che assieme all’Arezzo probabilmente si giocherà le prime posizioni".

mas.mar.