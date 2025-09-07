Tomei rosso di rabbia. Espulso per una bottiglietta:: "Errori reiterati dell’arbitro, ma la nostra partita è positiva»

Nonostante l’espulsione rimediata in campo per aver lanciato inopinatamente una bottiglietta d’acqua cercando di colpire l’arbitro Recchia di Brindisi, mister Francesco Tomei si è presentato in sala stampa a commentare il match pareggiato dall’Ascoli contro la Juventus Next Gen.

Mister Tomei si è davvero arrabbiato con il direttore di gara? "Mi sono arrabbiato, tutti possono sbagliare ma quando l’errore è reiterato mi dà fastidio. Il metodo all’inglese va bene, ma deve essere equo. Finisce lì, mi dispiace ma poi non puoi pure fermare una ripartenza a campo aperto per fischiare la fine della partita. Non va bene".

Tanto possesso palla ma pochi tiri in porta? "Abbiamo fatto una partita positiva contro una squadra che si difende bene, abbiamo fatto un buon palleggio ma poi sbagliato l’ultima scelta per arrivare al tiro in porta. Abbiamo fatto noi la partita contro una squadra forte a cui non abbiamo concesso nulla. Sono contento comunque, vedo la strada giusta. I ragazzi cominciano ad avere consapevolezza della loro forza e stiamo mettendo benzina anche con i nuovi arrivati. Giocatori che ci daranno comunque una grande mano. Peccato non averla portata a casa. Questo è un gruppo che lotta, anche chi non gioca è comunque dentro e si allena per mettermi in difficoltà nelle scelte. Siamo alla terza partita la strada è giusta. Certo negli ultimi 16 metri dobbiamo essere più incisivi. Osare di più, ma questo fa parte del percorso".

Mister, anche la Festa dei Tifosi: vi sentite un po’ in debito con il popolo bianconero? "Non siamo in debito con il pubblico. C’erano oltre 10.000 spettatori, ma abbiamo dato tutto, provando a vincere fino alla fine. Siamo dispiaciuti, questo sì, ci dispiace non dare una soddisfazione ai tifosi e questa è la prima cosa. Mi dispiace non aver dato una gioia ai nostri supporters, ma sono contento che i tifosi capiscono il nostro sforzo e riconoscono l’impegno massimo che mettiamo in ogni gara applaudendoci alla fine della gara".

Molto soddisfatto dall’altra parte il tecnico della Juve NG, Massimo Brambilla "È stata una partita equilibrata – ha ammesso – l’Ascoli ha avuto più possesso palla, ma noi abbiamo rischiato davvero poco. I bianconeri giocano bene e siamo contenti del pareggio, alla fine ne avevamo più noi e abbiamo provato anche a vincerla, ma va bene così. La classifica non è la cosa primaria per noi, diamo priorità alla crescita dei ragazzi e quando migliorano siamo soddisfatti. Abbiamo badato al sodo, i ragazzi devono crescere anche nella fase difensiva e contro l’ Ascoli ci sta a contenere l’avversario provando a ripartire".

Valerio Rosa