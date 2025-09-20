Tomei: "Servirà tanta attenzione. Ci sono insidie"

Il Picchio di Tomei è pronto per affrontare la delicata trasferta in Toscana. Alla vigilia della seconda di due gare esterne consecutive il tecnico dell’Ascoli ha dovuto rinunciare soltanto ad Oviszach, uscito malconcio dall’ultimo incontro disputato. "Siamo tutti disponibili tranne Oviszach – afferma –. Ha avuto un problema a Perugia e abbiamo deciso precauzionalmente di tenerlo fermo dato che poi ci sarà il turno infrasettimanale. Nel suo caso di tratta di una elongazione. Auspichiamo di continuare il trend positivo. Quella col Livorno è la partita più difficile perché è una squadra organizzata, aggressiva che tende a non far giocare. Servirà approcciarsi bene alla gara e capire che sarà durissima. Ai ragazzi ho detto che le situazioni extra campo degli avversari in genere caricano la squadra, ma sono felice di affrontare una partita così perché consentirà al gruppo di raggiungere un livello importante. Servirà massima attenzione. Le insidie sono tantissime". Sull’assenza dei tifosi ascolani al Picchi l’allenatore prosegue: "Io e la squadra non siamo contenti senza tifosi. Nel mondo del calcio ho imparato che a volte bisogna essere molto sereni e tranquilli. È importante abbassare i toni e non andare dietro alle polemiche. Dobbiamo stare tutti sereni. Io per primo poi la società e la squadra".

In casa Livorno bocca cucita per Formisano. A poche ore dal match a rilasciare dichiarazioni è stato il difensore Noce che però non prenderà parte alla gara per il turno di squalifica comminato nei suoi confronti dal Giudice sportivo. "L’ambiente squadra, ad oggi, non è mai stato destabilizzato – sostiene il giocatore –. Ci vogliamo bene ed usciremo insieme da questa difficile situazione. Non siamo divisi né tra noi né col mister. Ci dispiace indubbiamente per le tre sconfitte consecutive. Non ci sarà partita migliore di domani per risollevarci. Non ci manca quasi niente, stiamo bene. Abbiamo un buon centro sportivo. I problemi extra campo ad oggi sono stati quasi tutti risolti. Ora bisogna soltanto dare le risposte in campo per spazzare via le voci che ci sono fuori. Mi dispiace non giocare domani per squalifica, ma in difesa siamo quasi al completo. Contro l’Ascoli ci aspetta una partita importantissima e cercheremo di dare una svolta alla nostra stagione".

mas.mar.