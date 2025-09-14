Tomei si scusa:: "Gesto brutto ma non cattivo"

Il Picchio al Curi non potrà contare in panchina sulla presenza del proprio allenatore Tomei ma, al di là dell’assenza per squalifica (7 giornate ndr), i bianconeri scenderanno in campo consapevoli delle proprie qualità e forti dell’identità che la squadra sta trovando. "Il mio gesto è stato brutto e assolutamente da condannare – dichiara il tecnico dell’Ascoli –. Mi scuso con l’arbitro e con chi era alla partita. Detto ciò mi tocca anche difendere la realtà. Non volevo assolutamente colpire l’arbitro, l’ho tirata a terra con forza ma non per far male. Mi è dispiaciuto che si sia voluta far passare l’idea di una mia aggressione nei confronti del direttore di gara. È stato un gesto istintivo. A Perugia sarà una sofferenza come lo è in ogni gara sia in campo che fuori. Sono molto sereno e ho massima fiducia nei miei collaboratori Agostinone e Gentile". Sul campo davanti all’Ascoli ci sarà un Perugia determinato nel voler portare a casa la prima vittoria del campionato. "Affronteremo una squadra forte che ha una storia e vuole fare bene – prosegue –. Sarà una sfida importante tra due squadre che vogliono vincere. Giocheremo in uno stadio importante e ci sarà tanta gente, ma questo deve essere uno stimolo. Avere tanti tifosi bianconeri al nostro fianco potrà dare una spinta ai ragazzi. Speriamo di regalare una gioia come a Terni". Nelle scelte operabili ora Tomei e il suo staff avranno l’imbarazzo della scelta. Anche gli ultimi arrivati hanno trovato la condizione ideale. "In questo momento qualsiasi elemento è in grado di giocare dall’inizio. Sono tutti in ballottaggio. Mi aspetto una partita difficile, ma siamo sulla buona strada. Cercheremo di sbagliare meno negli ultimi 20 metri".

Tra i biancorossi invece Cangelosi pare aver risolto i problemi in difesa con il rientro di Calapai, ma nel corso del match non saranno molte le alternative su cui contare. "L’Ascoli è un’ottima squadra – sostiene –, prevedo una partita molto bella e tattica. Chi riuscirà a leggere meglio le situazioni in campo potrà prevalere. Abbiamo provato diverse cose in settimana, la partita non ha mai un unico copione. Dobbiamo essere più attenti sulle palle inattive. Abbiamo apportato dei correttivi in allenamento e sono abbastanza tranquillo".

