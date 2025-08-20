Tomei squalificato. Salterà il derby in Coppa Italia

Gli uomini di Tomei anche ieri hanno proseguito la preparazione in vista dell’esordio in casa contro la Pianese. Sabato pomeriggio al Del Duca i bianconeri apriranno anche il proprio percorso in campionato. Fischio d’avvio alle 18 col segnale dell’arbitro Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo. Lui il direttore di gara designato per il debutto del Picchio. Il fischietto potrà vantare l’ausilio degli assistenti Pierpaolo Carella de L’Aquila e Ludovico Esposito di Ferrara. Quarto uomo ufficiale invece sarà Mattia Ubaldi di Roma 1. Tra i precedenti non ci sono partite in archivio che lo hanno visto incrociare la strada dell’Ascoli, mentre in due occasioni ha incontrato la Pianese in serie D e in ciascuna delle gare arbitrate i toscani hanno conquistato il successo. Nella giornata di ieri il Giudice sportivo inoltre ha squalificato per due giornate il tecnico Tomei per il cartellino rosso rimediato in occasione del confronto di Coppa Italia disputato e vinto ai rigori domenica a Pineto. Il timoniere del Picchio così salterà il derby di coppa che vedrà la sua formazione impegnata il 29 ottobre al Riviera delle Palme contro la Samb per il secondo turno eliminatorio. Nelle motivazioni diramate si legge che l’allenatore dell’Ascoli è stato espulso "per avere, all’8’ minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della quaterna arbitrale, in quanto esce intenzionalmente dall’area tecnica pronunciando frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato; per avere, dopo il provvedimento di espulsione, e fino al termine della gara, sostato nel recinto di gioco e per avere, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente nonché mediante l’uso di un telefono cellulare. In particolare, il signor Tomei Francesco comunicava con Gentile Antonio il quale, a sua volta, riportava le indicazioni tecniche all’allenatore Agostinone Giuseppe".

Ai turni di stop inflitti al tecnico dell’Ascoli poi si sono aggiunte le ammende per i tesserati non espulsi che hanno visto sanzionati: il vice allenatore Agostinone "per avere ricevuto disposizioni tecniche dall’allenatore Tomei nonostante questi fosse stato espulso"; il collaboratore tecnico Gentile "per avere tenuto un comportamento non corretto".

mas.mar.