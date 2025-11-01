Tornano Damiani, Guiebre e Pagliai. Tomei: "Ascoli pronto per la sfida"

Buone notizie in casa Ascoli. Mister Tomei e i suoi uomini si preparano ad affrontare la delicata trasferta di Ravenna con quasi tutti gli effettivi. Il timoniere del Picchio, nella consueta conferenza tenuta a 48 ore dallo scontro del Benelli che metterà in palio l’occasione di tentare l’assalto alla testa della classifica, ha annunciato il rientro di vari elementi che di recente erano stati costretti a finire in infermeria. Ci sarà Damiani, e questa è la notizia più importante, ma oltra a lui sono ormai pienamente recuperati anche Guiebre e Pagliai. Questi ultimi due agevoleranno l’allenatore nelle scelte da operare lungo la corsia di sinistra. Resterà, invece, ancora fermo Nicoletti.

"Oggi faremo altri test ma siamo sulla buona strada – sostiene il tecnico –. Damiani è a posto. Nicoletti deve essere ancora valutato. Credo che Guiebre ci sarà. Giocare un derby dopo tanti anni crea un grande dispendio di energie prima, durante e dopo la partita. Quando l’avversario è rimasto in dieci uomini, ci siamo rilassati pensando che fosse fatta, ma abbiamo rischiato più in 20’ di quella gara che in tutte le partite precedenti. In quel momento ce l’avevo con tutta la situazione, cercavo di scuotere i ragazzi in campo. La partita di Coppa Italia aveva l’obiettivo di valutare i ragazzi che stanno giocando meno, ma soprattutto dare il giusto riconoscimento a chi sta giocando poco e si allena, anche più degli altri per mettersi in mostra. Era il minimo che potessi fare, volevo vedere il livello di crescita in una partita vera. Così sarebbe stato ancora più chiaro chi deve ancora crescere e chi è pronto per darci una mano. D’altra parte il campionato è lungo, gli infortuni sono dietro l’angolo e tre partite in una settimana, di cui due derby e la prossima col Ravenna, sono state una bella combinazione. Sono contentissimo della prestazione anche se nel primo tempo abbiamo sofferto sulle seconde palle e la fisicità dell’avversario. Si trattava della prima sfida anche per i ragazzi un po’ più giovani, ma nel secondo tempo mi è piaciuta la reazione. Siamo stati bravi a restare in partita".

Il prossimo avversario sulla strada dell’Ascoli sarà un Ravenna che in questa prima parte del campionato continua a stupire per la lunga scia di successi. Lo scontro diretto sarà un bel trampolino di lancio per chi riuscirà a conquistare i tre punti. "Affronteremo una squadra molto forte – prosegue –, che sta facendo un cammino importante. In questo tipo di partite le insidie sono all’ordine del secondo, quindi bisognerà avere un grande approccio mentale. Il Ravenna è una squadra fisica e servirà massima attenzione. Andremo a giocarci la gara come facciamo sempre. Sarà un mese di novembre duro, ma a me piace affrontare una partita alla volta. Siamo focalizzati sulla sfida di domenica". La squadra prosegue il suo percorso di crescita e certi meccanismi stanno diventando sempre più fluidi. "I ragazzi stanno sempre più metabolizzando il lavoro e i principi, c’è maggiore sinergia tra loro".

Massimiliano Mariotti