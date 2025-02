Tra i problemi la mediana e l’attacco

L’Ascoli di Cudini si prepara a sostenere un esame decisamente importante contro il Pescara che potrà dire quale risulterebbe essere il vero valore dei bianconeri e dove potranno ambire ad arrivare in questa decisiva parte finale della stagione. A Rimini le cose sono andate decisamente male un po’ in tutti i reparti. Una delle pochissime note liete dell’amara serata romagnola è stato l’esordio di Odjer. Il ghanese, sebbene sia stato schierato fuori ruolo per ricoprire i panni di play davanti alla difesa, non si è mal comportato a differenza degli altri compagni di reparto. Decisamente da rivedere invece le prestazioni offerte da Varone e Baldassin che di fatto hanno permesso ai mediani avversari di prendere il controllo del gioco ancor prima della contestata espulsione di Marsura. Nella trasferta abruzzese sicuramente il rientro di Carpani consentirà al Picchio di ritrovare qualità e soprattutto quantità in una zona nevralgica. In difesa invece, considerando che Gagliolo ne avrà ancora per un po’, si attendono novità sull’eventuale rientro di Menna che potrebbe di certo offrire un’alternativa in più al centro della retroguardia. Anche il reparto d’attacco infine dovrà subito fornire quanto prima un’immediata inversione di tendenza. Quella famigerata coppia di elementi composta da Corazza e Forte, che sulla carta poteva apparire un fattore in grado di creare pensieri un po’ a tutte le avversarie, è finita per incepparsi. Innanzitutto con l’arrivo di Cudini in panchina e il cambio di modulo (4-3-3) ci sarà spazio soltanto per uno dei due all’interno dello schieramento. A ciò però bisogna aggiungere il digiuno in cui è incappato Corazza, uno dei migliori realizzatori del campionato. Il centravanti non va in gol dalla gara contro il Sestri Levante (4-1) dello scorso 6 dicembre, quando lo stesso riuscì a siglare una doppietta. Da lì in poi il 33enne non è più riuscito a gonfiare la rete. Il numero di gare che lo hanno visto restare a bocca asciutta sono salite a sette e senza il suo prezioso contributo anche la squadra è finita inevitabilmente per risentirne. Di fronte alle difficoltà di Corazza nelle ultime settimane purtroppo non si è potuti trovare rimedio, dato l’infortunio che era occorso a Forte. Lo squalo è tornato a disposizione soltanto nell’ultima sfida che poi ha visto l’Ascoli finire ko in casa del Rimini per 2-0. Nelle tre precedenti partite disputate l’attaccante era riuscito ad andare a segno due volte contro Pianese e Milan Futuro.

mas.mar.