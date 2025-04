Trasferta a Gubbio, via alla prevendita solo con tessera

Assurdo ma vero: via alla prevendita dei tagliandi per Gubbio-Ascoli ai soli possessori della fidelity card. Anche una trasferta totalmente innocua come quella che vedrà il Picchio di scena nel capoluogo umbro sarà contraddistinta dall’imposizione di alcune restrizioni dirette nei confronti del popolo bianconero che, quindi, non potrà essere realmente al fianco della squadra in questo delicatissimo momento della stagione.

Nei giorni scorsi la tifoseria organizzata era intervenuta sulla delicata situazione, prima attraverso un comunicato ufficiale degli Ultras 1898 poi nel corso del match interno con la Vis Pesaro con uno striscione di protesta comparso in curva nord. La vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Barbetti è ufficialmente partita ieri.

I biglietti per assistere al match potranno essere acquistati al costo di 10 euro (più diritti di prevendita) solo ed esclusivamente con l’obbligatorietà della tessera del tifoso, per quanto riguarda i residenti delle Marche, nelle tabaccherie e nei punti vendita autorizzati Vivaticket fino alle ore 19 di venerdì 4 aprile.