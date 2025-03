Tremolada, presenza impalbabile. Corazza si è perso per strada

Livieri 4. Rischia subito, perdendo il pallone con l’arbitro che fortunatamente gli fischia fallo a favore. Sulla punizione del vantaggio non irresistibile si nasconde dietro la barriera e non vede partire il pallone. Desolante.

Adjapong 5. Riportato sulla destra per sostituire Alagna, fatica a contenere Bruzzaniti che gli scappa via e lo limita anche nelle incursioni offensive. In pericolosa regressione.

Piermarini 6. Annulla il centravanti Gambale, e poi il suo sostituto Fabrizi. Sta crescendo nel rendimento anche grazie alla fiducia che gli accorda il mister.

D’Amore 5,5. Tiene la posizione e prova anche a costruire palla al piede, anche se con poca precisione. Graziato dall’arbitro nel finale che lo ammonisce per un fallo su un giocatore lanciato verso la porta.

Maurizii 5. Torna dopo qualche settimana, ma non convince. Benino la fase difensiva, assente in quella propositiva. (Dal 39’st Silipo sv).

Baldassin 4. Il ‘favorito’ del mister, stavolta lo mette nei guai. Già ammonito entra in scivolata al limite dell’area e si fa espellere. Dalla punizione seguente nasce il gol della vittoria del Pineto. Serataccia.

Odjer 6,5. Ci prova in diverse occasioni da fuori area, ma la mira è sempre imprecisa. In mezzo è l’unico che corre, lotta e contrasta. Predica nel deserto.

Carpani 5. In difficoltà sia nella fase difensiva che negli inserimenti. Prova insufficiente. Ammonito viene sostituito. (Dal 21’st Gagliardi 5,5. Tenta subito un tiro a giro che finisce a lato, dopo essersi liberato bene in area. Ci mette la buona volontà con i mezzi che ha).

Tremolada 4. Presenza impalpabile in un primo tempo anonimo. (Dal 7’st Varone 5. È stanco e anche lui non è di grande aiuto quando lì in mezzo invece servirebbero lucidità e qualità).

Corazza 5. Il bomber si è perso per strada. Corre, lotta ma la tocca una volta sola nel primo tempo gettando il pallone sopra la traversa. (Dal 21’st D’Uffizi 5. Non un grande impatto con la partita. Prova alcuni cross mai precisi).

Marsura 6,5. Colpisce un clamoroso palo con il portiere immobile a guardare la sfera e poi ci prova con un radente da fuori. Esce dopo l ‘espulsione di Baldassin. (Dal 7’st Ciabuschi 6. Tenta una rovesciata che il portiere alza sopra la traversa. Lotta e fa ‘sportellate’ con coraggio).

Cudini 4. Sbaglia la formazione iniziale e sbaglia anche i cambi. Sembrava aver trovato la formula per trasformare il ranocchio in principe azzurro, ma il rospo alla fine la maggior parte delle volte, anche se lo baci, torna rospo. Terza sconfitta consecutiva e anche lui deve farsi un esame di coscienza.

Valerio Rosa