Ultime dal Delfino: rientrano . Brosco e Letizia

Il Pescara di Baldini cerca la continuità. Contro l’Ascoli la formazione abruzzese ritroverà in panchina il proprio timoniere, costretto a restare fuori tre turni per squalifica. La sfida interna con i bianconeri sarà l’occasione che il Delfino proverà a sfruttare per cercare di colmare il divario che attualmente è venuto in essere con la capolista Entella e le altre squadre di vertice che si giocheranno fino all’ultimo la promozione in serie B. Il tecnico biancazzurro potrà tirare un sospiro di sollievo grazie ai rientri di Letizia e dell’ex Brosco. A centrocampo invece non sarà arruolabile Squizzato, fermato un turno dal Giudice sportivo. Resterà appiedato in infermeria anche l’altro ex Kraja che sabato scorso è stato costretto a sottoporsi ad un intervento al menisco esterno (un mese di stop). Alla luce di quanto detto toccherà all’ex Valzania agire nelle vesti di play davanti alla difesa. Nel ruolo di mezzala si va verso le scelte di Meazzi, favorito su De Marco, e Dagasso. Infine in attacco ecco il rientro di Merola all’interno dell’undici titolare.