Un Ascoli da impazzire. Gioca bene e dilaga, cinquina al Pontedera

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai; Milanese (dal 29’ s.t. Corradini), Damiani; Silipo (dal 22’ s.t. Palazzino), Rizzo Pinna (dal 29’ s.t. Ndoj), D’Uffizi (dal 23’ s.t. Oviszach); Gori (dal 32’ s.t. Corazza). Panchina: Brzan, Barosi, Chakir, Menna, Bando, Cozzoli, Rizzo. All. Agostinone (Tomei squalificato)

PONTEDERA (3-4-1-2): Biagini; Pretato, Corradini, Vona (dal 28’ s.t. Paolieri); Bassanini, Manfredonia (dal 37’ s.t. Milazzo), Faggi, Perretta; Scaccabarozzi (dal 14’ s.t. Bucancil); Vitali (dal 29’ s.t. Tarantino), Ianesi (dal 1’ s.t. Andolfi). Panchina: Raffi, Strada, Gueye, Pietrelli, Tempre, Coviello, Beghetto, Battimelli. All. Menichini

Arbitro: Vogliacco di Bari

Marcatori: al 31’ p.t. Rizzo Pinna, al 36’ p.t. e al 20’ s.t. D’Uffizi, all’8’ s.t. Milanese, al 39’ s.t. rig. Corazza

Note – 10.029 spettatori (2.879 paganti, di cui 9 ospiti, 7.150 abbonati), incasso 66.969 euro. Ammoniti Ianesi, Vona, Manfredonia, Pretato per il Pontedera. Tiri in porta 9-2. Tiri fuori 5-3. In fuorigioco 0-0. Angoli 6-1. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 3’.

Il pokerissimo dell’Ascoli è un chiarissimo messaggio rivolto ad Arezzo e Ravenna. I bianconeri di Tomei schiantano il Pontedera per 5-0 con un’altra prestazione incredibile che manda letteralmente in estasi gli oltre 10mila cuori presenti al Del Duca. Nell’undici titolare c’è solo un cambio: Pagliai per Guiebre sulla corsia di sinistra. La formazione del grande ex Menichini deve fare a meno di Ladinetti, rimpiazzato da Faggi.

Sugli spalti le due tifoserie ricordano Filippini a 37 anni di distanza dai terribili fatti di quell’Ascoli-Inter del 9 ottobre 1988 che portarono alla sua morte. La curva nord espone lo striscione "Nel nostro cuore scorre il tuo sangue...Reno presente", i sostenitori ospiti rispondono con "Vivi sempre nel ricordo della gente, Nazzareno vive".

Sul campo i bianconeri trovano davanti uno schieramento abbottonato, ma la qualità espressa consente di creare subito le prime occasioni con Rizzo Pinna e D’Uffizi. Sono proprio loro a confezionare vantaggio e raddoppio. Il primo pennella una punizione magistrale all’incrocio. Il secondo infila all’angolino dopo essersi divincolato tra le maglie granata.

Avanti di due gol il Picchio può controllare agevolmente. Il Pontedera è davvero piccolo di fronte al livello di gioco espresso dai padroni di casa. L’Ascoli è incontenibile. Nella ripresa arriva il tris di Milanese, ma non è ancora finita perché D’Uffizi firma la doppietta e torna al gol su rigore anche Corazza, festeggiato da tutti i compagni e dallo stadio come se avesse sbloccato il match. Era fondamentale per lui tornare a segnare dopo un lungo digiuno. Questo Picchio è davvero incontenibile.

Massimiliano Mariotti