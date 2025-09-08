Un bell’Ascoli, ma poco incisivo. Passeri: "I tifosi tolgono il fiato"

Ascoli bello da vedere, ma poco incisivo davanti. La settimana che condurrà tecnico e squadra verso la difficile trasferta di Perugia offrirà al gruppo la possibilità di proseguire il lavoro volto a perfezionare quei meccanismi di gioco che ancora non permettono all’intera manovra di arrivare ad una concreta finalizzazione. L’ampio possesso palla sviluppato dai bianconeri anche nel corso della gara contro la Juventus Next Gen purtroppo è finito spesso per spegnarsi sulla trequarti. Negli ultimi trenta metri sono state varie le difficoltà manifestate da un reparto quasi interamente rinnovato che proprio in questa fase del campionato sta cercando di trovare il giusto feeling per arrivare a consentire ai terminali di buttarla dentro. Chiaramente per arrivare ad esprimere un fraseggio fluido anche davanti c’è bisogno di tempo, come giustamente affermato dal tecnico, ma certamente andando avanti si dovrà cercare di produrre qualcosa in più per consentire agli elementi offensivi di scardinare le retroguardie avversarie. Contro la Juve Next Gen, tolta l’occasione iniziale di Chakir e alcune occasioni tentate da fuori, infatti sono stati davvero pochi i pericoli reali portati dalle parti di Mangiapoco. Chiaramente tecnico e staff restano in attesa che Gori, appena arrivato sotto le cento torri, trovi la migliore condizione.

Nel frattempo a guidare il reparto offensivo abbiamo visto in azione Chakir e Corazza, quest’ultimo non impiegato nel corso della partita di sabato. Nonostante i vari palloni giocati, sono state parecchie le fatiche patite da Del Sole e D’Uffizi, finiti per restare imbrigliati nell’ottima fase difensiva operata dagli uomini di Brambilla. Tra i rari pericoli resta indubbiamente impresso il palo di Oviszach. Un’occasione ghiotta che però, nell’economia dell’incontro, forse costituisce un po’ poco per accrescere la possibilità di conquistare la vittoria. Al Del Duca anche stavolta si è avuta la presenza di un pubblico importante.

I 10.009 spettatori e il sold out fatto registrare in curva nord e alla tribuna Mazzone sono stati un dato estremamente importante che testimonia quanto il fattore casalingo possa diventare, nel corso del cammino, un’arma da sfruttare a proprio vantaggio. La passione e il calore del popolo bianconero poi sono proseguiti in piazza del Popolo durante la settima ‘Festa del Picchio’. Immancabile la presenza dei nuovi vertici dirigenziali e della squadra che hanno potuto davvero ricevere l’abbraccio della città. "Non ho parole – il commento di Bernardino Passeri –, se continuiamo così non ce ne sarà per nessuno. Voi tifosi togliete il fiato, con una grande energia. Quello che avete fatto, insieme a quello che in parte abbiamo fatto voi, ci darà delle gioie. Continuiamo cosi, abbiate pazienza. Io non vi abbandonerò mai. Grazie di tutto. Forza Picchio".

Massimiliano Mariotti