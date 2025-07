Un colpo grosso per l’Atletico: in difesa arriva De Santis

L’Atletico Ascoli piazza il colpo grosso e si assicura uno dei difensori ascolani più forti del momento. Si tratta di Simone De Santis centrale difensivo reduce dall’esperienza in Serie C con il Pineto. Un gran colpo di mercato del direttore sportivo Mario Marzetti, avallato da Mister Simone Seccardini e, soprattutto, dal patron Graziano Giordani visto anche l’ingaggio consistente assicurato al bravo Simone.

Classe 1993 De Santis è nato ad Ascoli e cresciuto nel settore giovanile bianconero prima di passare a quello del Giulianova dove ha esordito in Serie C nella stagione 2010/2011. L’anno successivo si è trasferiito al San Nicolò in Serie D dove è rimasto per 7 stagioni mettendo a referto 144 presenze e 9 reti. Passato poi al Matelica in Serie D dove è rimasto due stagioni, vincendo il campionato nella 2019/2020 e riguadagnandosi così il ritorno tra i professionisti. Da lì Catanzaro, Ancona e le ultime due stagioni a Pineto con il quale è sceso in campo 65 volte (35 solo nell’ultima stagione). In totale sono 205 presenze in Serie D e 170 tra i professionisti.

Un acquisto che alza ulteriormente il livello di esperienza e di qualità in una rosa già importante. Un ragazzo del territorio che ritorna ad Ascoli per dare il suo contributo alla causa della società della famiglia Giordani. "Sono felicissimo - ha ammesso Simone De Santis - quando mi ha chiamato l’Atletico Ascoli non ci ho pensato neanche un attimo ad accettare perché mi ha convinto la progettualità, le garanzie e la serietà di una società molto stimata in ambito calcistico. Sono venuto per dare una mano, gli obiettivi e dove potrà arrivare questo gruppo lo vedremo strada facendo. Arrivo dalla Serie C, ma il Girone F di Serie D lo conosco bene. È uno dei gironi più difficili di questo campionato con tante squadre blasonate, ma l’Atletico Ascoli ha dimostrato in questi anni di poter recitare un ruolo da protagonista e ci proveremo anche nel prossimo campionato".

Valerio Rosa