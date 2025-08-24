Un esordio sotto il diluvio. All’Ascoli è mancato solo il gol. Pari stretto contro la Pianese

ASCOLI 0 PIANESE 0

ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre (dal 34’ s.t. Oviszach); Damiani, Milanese (dal 25’ s.t. Bando); Del Sole (dal 24’ s.t. Chakir), Silipo (dal 25’ s.t. Palazzino), D’Uffizi (dal 40’ s.t. Ndoj); Corazza. Panchina: Barosi, Odjer, Carpani, Gorica, Menna, Caucci, Lo Scalzo, Cozzoli, Rizzo Gagliardi. All. Tomei

PIANESE (3-5-2) T. Bertini; Ercolani (dal 29’ s.t. Amey), Masetti, Chesti; Sussi, Vigiani (dal 15’ s.t. Tirelli), M. Bertini, Proietto, Martey (dal 15’ s.t. Gorelli); Peli (dal 29’ s.t. Ongaro), Bellini. Panchina: Zambuto, Porciatti, Chiavarino, Spinosa, Bigiardini, Jasharovski, Xhani. All. Birindelli

Arbitro: Tona Mbei di Cuneo

Marcatori: nessuno

Note – 9.718 spettatori (2.568 paganti, 7.150 abbonati), incasso di 66.942 euro. Ammoniti M. Bertini, Vigiani, Sussi, T. Bertini per il Pianese. Tiri in porta 3-1. Tiri fuori 4-4. In fuorigioco 3-0. Angoli 9-3. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 6’.

L’Ascoli inizia il proprio percorso in campionato con un punto che va stretto. Tanti applausi a fine partita da parte dei quasi 10mila spettatori presenti. Alla formazione di Tomei è mancato solo il gol per mettere la ciliegina sulla torta al termine di una gara dominata, nonostante il rischio finale. Davvero tante le occasioni create grazie alla mole di gioco espressa. Al Del Duca, come annunciato, c’è il clima della grande festa. L’acquazzone non frena l’entusiasmo. In tribuna, oltre a Passeri e i suoi figli, ci sono anche le famiglie Rozzi, Mazzone e Benigni. Nelle scelte iniziali Tomei nel suo 4-2-3-1 in mediana lancia Damiani al fianco di Milanese. Sulla trequarti spazio a Del Sole sulla destra, mentre Silipo va ad agire da sotto punta alle spalle di Corazza.

La Pianese risponde con un abbottonato 3-5-2. L’incontro stenta a decollare per via del fondo pesante. L’Ascoli prova comunque ad imbastire una manovra ragionata e in alcune circostanze crea più di un semplice pensiero alla retroguardia avversaria. Velenosi i tentativi di Silipo e Del Sole, entrambi out. Da due passi invece Corazza e Alagna mancano la deviazione ravvicinata, mentre Milanese spara alto da buona posizione. I bianconeri hanno il pallino del gioco. I toscani di Birindelli nella prima parte dell’incontro lasciano sfogare i padroni di casa per poi provare a gettarsi negli spazi. Intorno alla mezz’ora smette di piovere e gli uomini di Tomei possono finalmente iniziare a cercare un fitto fraseggio. Non accade più nulla fino all’intervallo.

Nella ripresa l’Ascoli vuole ottenere con insistenza il vantaggio e si riversa tutto nella metà campo avversaria. Il Football Video Support fa il suo esordio anche al Del Duca. È proprio l’allenatore del Picchio a giocarsi la prima di due carte a disposizione per richiamare, in questo caso invano, l’intervento della tecnologia. Il tecnico lamenta il tocco di un braccio in area. Dopo la visione dei filmati per l’arbitro Tona Mbei non c’è nulla. Poco più tardi è la volta di Birindelli che lamenta un colpo proibito in area. Anche stavolta il direttore di gara dice no. In mezzo viene annullato un gol a Corazza per fuorigioco. L’Ascoli vuole vincere e si sbilancia tutto in avanti. La Pianese tiene e prova a far male nelle praterie libere. L’occasionissima capita sui piedi di Bellini che si divora una ghiotta occasione sparando alto.

Massimiliano Mariotti