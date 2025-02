Valzania e la frecciatina al patron Pulcinelli:: "Gli piacciono i social"

Non le ha mandate di certo a dire Luca Valzania che lunedì sera all’Adriatico (avvio alle 20.30) sfiderà di nuovo da avversario il Picchio. Uno dei tanti ex dell’incontro col Pescara sarà proprio il centrocampista.

Nelle ultime ore il 28enne ha parlato della sfida in programma ironizzando sull’utilizzo dei social da parte del patron Massimo Pulcinelli. "Al patron piace usare i social – ha sostenuto –, quindi sta a noi dimostrare sul campo come andranno le cose. Daremo del filo da torcere all’Ascoli, non sarà il contrario. Detto questo non credo che sarà una partita facile. Loro sono comunque una squadra tosta fatta di giocatori esperti. Non stanno attraversando un buon momento, ma verranno sicuramente qui per darci del fil da torcere.

La vittoria di Carpi ci ha dato il giusto slancio. Penso che la nostra più grande forza sia aver ritrovato unità e compattezza. Cercheremo di portarcele dietro fino in fondo. Qui sto bene e ho trovato un gruppo che mi ha aiutato tanto. Abbiamo sofferto tutti per i risultati che non arrivavano ma sono convinto del nostro percorso".