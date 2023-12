Vandeputte:: "Tappa complicata, loro sotto pressione"

Il Catanzaro dell’ex Vivarini, reduce da tre vittorie consecutive, si presenterà ad Ascoli per allungare la scia positiva e consolidare il sorprendente quarto posto. Se da un lato il tecnico abruzzese dovrà rinunciare a Iemmello, dall’altro invece potrà continuare a contare in mediana su un elemento prezioso come Vandeputte. "Il mio obiettivo sarebbe giocare in serie A – commenta il centrocampista –. Lavorando duro potrei farcela. Arrivare nella mia nazionale poi è un sogno, non è facile perché ci sono tanti giocatori giovani e molto forti, ma mai dire mai, può succedere tutto. Certo giocare in massima serie mi consentirebbe di provare ad ottenere una convocazione. Ad Ascoli sarà un tappa molto impegnativa e complicata. Loro sono in un periodo negativo e cercheranno di uscirne, faranno di tutto per darci fastidio. Tutti vogliono vincere ma loro hanno maggiore pressione e questa sarà una difficoltà in più per noi. Serve la massima concentrazione per fare punti".