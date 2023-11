Viali pensa al tridente in attacco

L’Ascoli a Bari potrebbe tornare a schierare il tridente. Questa una delle ipotesi tattiche pensate dal tecnico Viali dopo le recenti soluzioni tattiche adottate nel corso delle gare disputate contro Lecco e Parma, quando il timoniere del Picchio aveva preferito affidarsi ad un centrocampista in più nello schieramento mandato in campo dal primo minuto. Secondo questa possibile lettura alle spalle del terminale offensivo Nestorovski, tornerebbero ad agire in coppia Mendes e Rodriguez. Considerando infatti l’assenza del leader difensivo Di Cesare, la presenza di un giocatore come lo spagnolo vedrebbe l’impiego di un elemento in grado di dare pochi punti di riferimento e soprattutto capace di saltare l’uomo per andare a creare superiorità e pericoli in area avversaria. Nelle recenti uscite proprio Rodriguez era finito momentaneamente in panchina per via di qualche acciacco fisico. Ora però che l’attaccante ha dimostrato di aver completamente recuperato si potrebbe tornare a far affidamento sulla sua imprevedibilità. Tra i pali, come già accennato, toccherà a Barosi cercare di respingere gli assalti. La squalifica di due giornate incassata da Viviano offrirà al 23enne la chance di dimostrare tutto il proprio valore. Tante invece le possibilità presenti a centrocampo dove restano sempre in tanti gli elementi impiegabili. Ripartendo sempre dal punto fermo Di Tacchio, alla sua destra e alla sua sinistra saranno ancora Gnahoré, Falzerano, Caligara, Giovane e Milanese a giocarsi le altre due maglie restanti.

Capitolo giovanili. La Primavera di Ledesma si prepara ad affrontare il Pisa dopo le due recenti vittorie consecutive. Appuntamento sabato mattina alle 11.30 al Picchio Village per la settima giornata d’andata del girone b del campionato Primavera 2. La formazione under 17 di Ortega invece domenica alle 14 sfiderà il casa il Bari. Impegno in trasferta invece per gli under 16 e 15 rispettivamente impegnati contro i pari età della Lazio. I ragazzi allenati da Monaco scenderanno in campo sempre domenica alle 16 alla Borghesiana di Roma. Poco prima, alle 13.30, toccherà agli under 15 di Cusimano vedersela contro la formazione biancoceleste. L’under 14 di Bonfiglio sabato alle 14.30 in casa ospiterà il Perugia.