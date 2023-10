Vigor, festa allo scadere. Che beffa per l’Atletico

atletico ascoli

1

vigor senigallia

2

ATLETICO (4-3-3): Pompei 7; Camilloni 6, Mazzarani 6 (5’st Vechiarello 6), Feltrin 6, Marucci 6; Olivieri 6, D’Alessandro 6.5, Diarra 6 (34’st Clerici sv); Traini 6 (39’st Cognigni sv), Ciabuschi 7, Minicucci 6. A disp.: Canullo, Valentino, Mattei, Dondoni, Andreucci, Marini. All.: Sergio Pirozzi 6.5

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Sarti 6.5; Mori 6 (11’st Scheffer 6), Tomba 5.5 (36’ Marini sv), Magi Galuzzi 7, Bucari 5.5; Kerjota 6.5, Gambini 6, Baldini 6; Mancini 6, Pesaresi 6.5 (16’st Broso 6), Serfilippi 5.5 (21’st Balleello 5.5). A disp.: Pruccoli, Beu, Pierpaoli, Casagrande, Vrioni. All.: Aldo Clementi 6.

Arbitro: Boiani di Pesaro 4

Reti: 6’pt Ciabuschi, 5’st Pesaresi, 51’ Magi Galluzzi

Note. Spettatori: 300 circa (di cui 90 ospiti). Espulso Iachini per proteste. Ammoniti: D’Alessandro e Vechiarello (A), Tomba e Pesaresi (V). Angoli: 7-5. Rec.: 1’- 6’

La Vigor Senigallia vince la sfida con l’Atletico Ascoli all’ultimo assalto alla porta di Pompei grazie ad una rocambolesca rete di Magi Galluzzi. Una sfida diretta in maniera inadeguata dall’arbitro Boiani di Pesaro, ma avvincente nonostante le squadre si siano presentate incerottate e con l’infermeria piena. Prima del match, agli indisponibili si è aggiunto anche il capitano dell’Atletico Ascoli, Casale, alle prese con un risentimento muscolare accusato durante il riscaldamento. L’Atletico sblocca subito il risultato con un bel lancio di Olivieri a saltare la difesa ospite, con Ciabuschi che si invola sulla destra verso la porta e infila con un diagonale preciso il portiere Sarti. Prima rete stagionale per il bomber bianconero.

La risposta della Vigor è affidata ad un diagonale dell’ex Primavera dell’Ascoli, Lorenzo Mancini con il portiere dell’Atletico, Pompei che respinge e Mazzarani spedisce in angolo. Sul corner di Baldini, colpo di testa schiacciato di Tomba bloccato da Pompei in presa alta. La sfida è piacevole e giocata a viso aperto. Ci prova Olivieri al 20’ con un bel colpo di testa su cross di Marucci: para Sarti. Poi cross di Ciabuschi e Minicucci di petto prova a beffare Sarti sul primo palo: pallone fuori di poco. La ripresa si apre con l’ennesimo infortunio in casa Atletico con Mazzarani che si accascia a terra alle prese con un problema muscolare al flessore destro. Al suo posto entra Vechiarello con D’Alessandro che scivola sulla linea dei difensori. La Vigor ci prova con Mancini dal limite e Pompei devia in angolo. Sul cross Pesaresi di testa realizza la rete del pareggio.

La Vigor spinge e prova nell’assedio finale a vincere il derby. E invece è l’Atletico a sfiorare il gol nel recupero con un bel contropiede concluso con un tiro a giro di Minicucci che finisce di poco alto. All’ultimo dei sei di recupero, però, su una punizione di Kerjota, Marini sul secondo palo rimette al centro e Magi Galluzzi infila da due passi il gol della vittoria della Vigor.

Valerio Rosa