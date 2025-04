Vivaio bianconero: sfide decisive per Primavera e giovanili nel weekend

Anche la stagione del vivaio bianconero si avvia verso l’epilogo. Nel prossimo fine settimana la Primavera di Ledesma proseguirà il percorso nel match in trasferta che vedrà i bianconeri scendere in campo al centro sportivo Ferdeghini per sfidare lo Spezia (inizio alle ore 11). Il Picchio attualmente è secondo con 53 punti inseguito da Napoli e Ternana, entrambe a 51.

Gli under 17 e gli under 15 saranno chiamati a misurarsi con i rispettivi pari età dell’Audace Cerignola. Ad aprire saranno i ragazzi allenati da Cusimano con la gara programmata domenica al Picchio Village alle 13. Successivamente sarà la volta della formazione under 17 di Medori che ha già clamorosamente mancato con largo anticipo la possibilità di rincorrere i playoff.

Gli under 16 di Monaco invece, attualmente primi con 51 punti, giocheranno lontano dalle mura amiche contro il Giugliano. Chiuderanno il quadro le ragazze della formazione femminile di Renga che sempre domenica (ore 10.30) al Dorico scenderanno in campo contro l’Ancona Women Respect.