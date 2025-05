Vivaio del Picchio: Under 16 sfidano la Spal in semifinale playoff

Il vivaio del Picchio si prepara ai prossimi appuntamenti del fine settimana. Due le formazioni ancora in corsa per i playoff. Gli under 16 di Francesco Monaco dopo la qualificazione ottenuta nel doppio confronto con la Pergolettese, si prepara a sfidare la Spal in semifinale. Gli estensi domenica scorsa hanno battuto il Perugia per 4-1 dopo i tempi supplementari, ribaltando la sconfitta incassata (2-1) nel match d’andata giocato in casa degli umbri. "Ero fiducioso – ha commentato mister Monaco al termine del confronto -. I ragazzi mi danno soddisfazione da inizio anno, quindi ero convinto che avremmo potuto ribaltare la situazione. Abbiamo affrontato una grande squadra, già all’andata mi aveva fatto una buona impressione. Difensivamente forte, è la squadra che ha subìto meno gol, non era semplice segnare due reti, siamo contenti per il passaggio di turno e per la crescita dei ragazzi. La squadra mi è piaciuta sotto tutti gli aspetti, soprattutto per volontà e voglia di raggiungere un risultato importante, sono contento di tutta la rosa, anche di chi ha giocato pochissimo, ma quando è entrato ha fatto il suo dovere. Non abbiamo mai preso una giornata di squalifica, significa che i ragazzi si sanno comportare bene sotto tutti gli aspetti, ho fatto loro i complimenti e sono doppiamente contento". A regalare il passaggio del turno ai bianconeri è stato l’attaccante Valerio Balducci, a segno con una doppietta nonostante il rigore fallito poco prima. "Il rigore fallito? In quel frangente ho pensato a tutti i miei compagni che fanno sacrifici, c’è chi viene da Catania, chi da Ancona, sono lontani dalle famiglie e quindi ho detto ‘devo rimediare’ e sono riuscito a fare una doppietta grazie a loro – ha spiegato il centravanti -. Fra i due gol quello che mi è piaciuto di più è stato quello decisivo. In occasione della mia prima rete ero ancora sotto shock per il rigore fallito, quindi mi sono detto devo segnare per forza, mi butto, chiudo gli occhi e l’ho colpita. In occasione del secondo gol, sulla ribattuta del mio compagno Michele Curzi sono riuscito a metterla dentro di testa ed è stata la miglior soddisfazione di questa partita. La Pergolettese era molto forte in difesa sia io che il mio compagno Platania. Dedico la doppietta in primis al mio papà che non c’è più, ma che trova sempre un modo per aiutarmi anche se non è qui con me, poi alla mia fidanzata, a mia mamma, che mi segue sempre, e al mio amico Christian Rosati".

mas.mar.