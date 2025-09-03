Vivaio femminile, ora arrivano sette volti nuovi

La prima squadra femminile del Picchio si prepara a vivere una stagione al top. In vista dell’inizio del campionato di C (decollerà ufficialmente il 12 ottobre) che vedrà l’esordio delle bianconere in trasferta sul campo degli emiliani del Gatteo Mare, il club nella giornata di ieri ha annunciato i nomi delle calciatrici che aiuteranno il tecnico Renga nel corso del cammino. Sette i volti nuovi di cui ben quattro profili provenienti dal Pescara. Le stesse che lo scorso anno avevano vinto il campionato di Eccellenza. Nello specifico si tratta di: Noemi Grosso, difensore pescarese classe 2008; Chaimae Karim, attaccante esterna del 2008 di Lanciano; Giulia Di Credico, centrocampista pescarese del 2005; Sofia Neri, centrocampista offensiva di Pescara, classe 2006. Ad esse sono andate ad aggiungersi le due marchigiane Alice Ruffini, difensore centrale del 2005 di San Severino Marche (ultima stagione in C al Chieti calcio femminile) e l’attaccante Elena Cavagna, classe 2006 di Macerata e reduce dalla stagione in C con la Jesina. L’ultimo nome invece è quello di Letizia Millocca, centrocampista offensiva di Roma classe 2003, nell’ultima stagione in C col Montespaccato femminile. Nei prossimi giorni arriveranno ulteriori ingressi per consentire alla formazione rosa di poter disputare un campionato da protagonista. Nel frattempo il club di corso Vittorio Emanuele anche quest’anno riproporrà l’iniziativa rivolta alle scuole ‘giornalista per un giorno’. Rivolto agli under 14, nello specifico agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado delle regioni Marche e Abruzzo, il progetto è finalizzato a rafforzare il legame col mondo bianconero. L’iniziativa si articolerà in determinate fasi. In primis attraverso l’intervista al calciatore presso il Picchio Village. Seguirà la partecipazione ad una partita che l’Ascoli disputerà al Del Duca e, in ultimo, avverrà la consegna dei lavori finali che saranno valutati da una giuria scelta di giornalisti. La società Ascoli Calcio auspica che il ritrovato entusiasmo, che alimenta quotidianamente la passione e lo spirito di appartenenza dei piccoli tifosi, unito all’attenzione certosina che il club riserva soprattutto ai giovani sostenitori, contribuirà ad una crescita esponenziale del numero degli istituti scolastici aderenti al progetto. Ai bambini vincitori del progetto ‘giornalisti per un giorno’ sarà consegnato il kit completo da gioco, oltre ad avere la possibilità di assistere da bordocampo ad un allenamento della squadra.

mas.mar.