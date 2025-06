Asd Spezia Women trionfa in Coppa Italia Serie C femminile contro Frosinone

Gioia incontenibile per l’Asd Spezia Women che nella splendida cornice dello stadio "Francesca Gianni", campo sportivo della Lodigiani, e davanti al pubblico delle grandi occasioni ha alzato al cielo la Coppa Italia di Serie C femminile dopo una lunga battaglia contro il Frosinone. Non sono bastati 45 minuti, più due tempi supplementari, per decidere l’esito di una sfida dalla posta in palio importantissima. Le aquilotte sono andate oltre le difficoltà, dovute al caldo insostenibile che ha fatto registrare oltre 37° gradi e alla qualità delle avversarie, date probabilmente come favorite alla vigilia, e hanno coronato una stagione meravigliosa, conquistando uno storico trofeo.

La partita si dimostra sin da subito molto bella con Parodi che dopo appena 7 minuti apre le marcature con un preciso colpo di testa che sorprende la difesa avversaria. Al 41’ Sgambato pareggia, però, i conti. Nella ripresa le bianconere salgono in cattedra, creando almeno cinque occasioni nitide non finalizzate a dovere. Tutti questi sforzi vengono premiati al 78’ quando Lovecchio sfrutta un inserimento da dietro e anticipa il portiere delle laziali. Quando ormai tutto sembra andare per il verso giusto al 94’ arriva la doccia fredda con l’ex Ruzafa che ristabilisce la parità quando si fa trovare pronta su un cross da destra, anticipando tutti e portando il match ai tempi supplementari. Nei restanti 30 minuti non succede molto e sono quindi i calci di rigore ad essere determinanti per la vittoria delle liguri. Il penalty decisivo spetta a Carmela Ciccarelli che dal dischetto si dimostra fredda e lucidissima.

"Siamo arrivate in fondo - afferma la centrocampista - vincendo Campionato e Coppa e non possiamo che essere contentissime perché abbiamo raggiunto gli obiettivi della società. Il gruppo è fantastico e ringrazio tutti per questa stagione eccezionale. Non pensavamo di dover arrivare ai rigori, ma alla fine l’importante era portare la vittoria a casa in un modo o nell’altro. La scelta di calciare l’ultimo rigore è stata mia". Comprensibilmente soddisfatto anche mister Roberto Salterio "È stata una settimana difficile per infortuni e virus intestinali e quindi siamo ancora più felici per l’esito finale. In fin dei conti quest’anno abbiamo portato a casa tutto quello che era possibile. Abbiamo dimostrato di voler vincere questa sfida e non volevamo trascinarla ai rigori. Credo quindi che questo traguardo sia strameritato". All’incontro era presente anche il Presidente della Lnd Giancarlo Abete.

Ilaria Gallione