Champions League, l’Atalanta prima trema ma poi esulta. Samardzic e Pasalic ribaltano il Bruges

Bergamo, 30 settembre 2025 – Primo squillo europeo dell’Atalanta che, dopo il poker incassato all’esordio stagionale in Champions League contro i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain, conquista tre punti preziosissimi battendo il Club Brugge 2-1 in rimonta. I nerazzurri bergamaschi, dopo un primo tempo in salita – nel quale hanno difettato sul piano della concretezza e sono finiti sotto nel punteggio per effetto della rete siglata con un destro dal limite dell’area da Tzolis al 38’ – hanno reagito nella ripresa e, grazie soprattutto ai cambi operati da Juric (decisivi gli ingressi di Sulemana e Samardzic), hanno cambiato passo pareggiando i conti con il rigore guadagnato da Pasalic al 73’ e trasformato da Samardzic e poi hanno messo la freccia del definitivo sorpasso con l’incornata vincente di Pasalic a 3’ dal 90’ su cross con il contagiri di Samardzic, leggermente deviato dall’altro neoentrato Musah. Una giocata che ha suggellato la prova di grande grinta e cuore della Dea, che ora può guardare con rinnovato ottimismo al prosieguo della stagione europea.

Tzolis firma il vantaggio belga al 38’

Partenza intraprendente della Dea che esercita sin da subito un forte pressing sulla trequarti avversaria mettendo in difficoltà il Club Brugge e non va lontana dal vantaggio già al terzo con una conclusione al volo di Bernasconi. Il Bruges impiega diversi minuti per dipanare la matassa e affacciarsi nella metà campo dell’Atalanta con un palleggio paziente ma poco ritmato. Gli uomini di Juric incassano e attendono il momento propizio per riprendere in mano il pallino del gioco grazie soprattutto al gioco sulle fasce di Bernasconi e Bellanova (che al 26’ accusa un problema all’adduttore ma riesce a stringere i denti). I nerazzurri spingono senza soluzione di continuità ma difettano sul piano della precisione in zona gol: Ederson calcia a lato dalla distanza mentre l’occasione più ghiotta atalantina arriva sugli sviluppi un cross dalla sinistra, con Krstovic e Pasalic che si avventano sul pallone tentando di colpirlo di testa e spedendolo sul fondo. Occasioni non sfruttate che costano a caro prezzo ai padroni di casa perché, dopo aver sprecato una buona palla gol al 35’ con Tresoldi, che imbeccato in profondità da Tzolis tocca il pallone in spaccata ma non sorprende Carnesecchi, gli ospiti passano in vantaggio al 38’ proprio con il trequartista greco: tutto nasce da una banale palla persa che finisce al limite dell’area sui piedi di Tzolis, il quale disorienta Djimsiti con una finta e trafigge Carnesecchi con un destro a giro che si incastona nell’angolino. Una doccia gelata per la Dea, che nella parte finale di primo tempo accusa il colpo e sembra non riuscire a reagire.

Samardzic sigla il pari su rigore e Pasalic incorna il 2-1 finale all'87'

All’intervallo Bellanova alza bandiera bianca e viene sostituito da Zappacosta, ma il momento di appannamento degli orobici continua anche in avvio di ripresa, con l’autore del vantaggio Tzolis che ci riprova al 48’ dalla distanza ma questa volta trova la buona opposizione di Carnesecchi. Quattro minuti più tardi si fa male anche Kossounou e Juric è costretto a sostituirlo con Musah; mossa che porta al conseguente arretramento in difesa di De Roon. Non senza fatica, però, l’Atalanta ha una reazione affidata al tiro di Lookman, che viene deviato sul fondo. Senza fortuna anche il colpo di testa di Ahanor sul conseguente calcio d’angolo e il diagonale destro da posizione defilata di Zappacosta al 57’. Al 59’ ci riprova anche Lookman con una conclusione dalla traiettoria velenosa che però non inganna Jackers. L’ultimo squillo della gara del nigeriano che al 61’ lascia il campo assieme ad Ederson per far posto a Samardzic e Sulemana. La ricerca del pari atalantino continua e il Bruges prova a resistere affidandosi al possesso palla ma al 73’ arriva un errore fatale: da un disimpegno errato si avvia la cavalcata di Musah che prova a scavalcare Jackers. Il portiere belga respinge il pallone e poi si avventa sullo stesso insieme a Pasalic stendendo il giocatore nerazzurro. Per l’arbitro Eskas non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta il neoentrato Samardzic che con grande freddezza spiazza l’estremo difensore avversario siglando l’1-1. Trovato il pari, gli uomini di Juric si galvanizzano, rischiano si qualcosa di troppo su iniziativa di Vermant, anticipato con grande tempismo da Carnesecchi al 75’, ma al 78’ sfiorano il sorpasso con un destro a giro di Sulemana che esce di pochissimo. Anche Musah all’87’ arriva a un'inezia dal sorpasso mancando la deviazione sotto porta, ma la rimonta Atalantina si concretizza comunque pochi secondi più tardi quando, sul cross di Samardzic, Musah fa sponda per Pasalic che di testa a pochi passi dalla porta trafigge Jackers per il 2-1 che poi i nerazzurri difendono con le unghie e con i denti fino al triplice fischio arbitrale. Il tabellino: Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou (dal 52’ Musah), Djimsiti, Ahanor; Bellanova (dal 46’ Zappacosta), de Roon, Ederson (dal 61’ Sulemana), Bernasconi; Pasalic; Lookman (dal 61’ Samardzic), Krstovic (dal 89’ Brescianini). All. Juric Club Brugge (4-2-3-1): Jackers; Sabbe (dall’89’ Meijer), Ordonez (dall’89’ Romero), Mechele, Seys; Sandra (dall’89’ Campbell), Stankovic; Forbs (dal 75’ Vetlsen), Vanaken, Tzolis; Tresoldi (dal 64’ Vermant). All. Hayen. Marcatori: Tzolis (Club Brugge 38’), Samardzic (Atalanta R. 74’), Pasalic (Atalanta 87’). Note – Ammonizioni: Musah (Atalanta), De Roon (Atalanta).