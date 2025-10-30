Atalanta U23 da rimonta. Lopes, illusione Alcione. Lonardo-Cissé: sorpasso. E la Dea resiste in dieci

L’Atalanta U23 conquista il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C, superando in rimonta per 2-1 un buon Alcione, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Nonostante il turnover, le due squadre danno vita a una sfida equilibrata e tatticamente accesa. Match bloccato fino al finale del primo tempo, quando gli uomini di Cusatis trovano il meritato vantaggio: Lopes riceve al limite, controlla e lascia partire un mancino potente sul primo palo che sorprende Sassi. Nella ripresa i ragazzi di Bocchetti provano a reagire, ma la partita sembra sotto controllo per l’Alcione, che gestisce il ritmo e riparte con Pitou e Morselli. Al 68’ però arriva il pareggio nerazzurro: Lonardo controlla in area e batte Cecchini con un destro preciso nell’angolino, firmando l’1-1. Nel finale la sfida cambia volto. Al 76’, il portiere nerazzurro Sassi viene espulso per un’uscita pericolosa su Pitou, lasciando l’Atalanta U23 in dieci. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Bocchetti non si disunisce e, all’83’, completa la rimonta: su corner di Riccio, Cissé svetta di testa e insacca il 2-1, siglando il suo secondo gol stagionale. L’Alcione prova a reagire nel finale, ma la Dea difende con ordine e porta a casa una qualificazione meritata, mostrando maturità e carattere anche in inferiorità numerica.

ATALANTA U23-ALCIONE 2-1 (0-1)Marcatori: 36’ pt Lopes (Al), 23’ st Lonardo (At), 38’ st Cissè (At).