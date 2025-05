Atalanta U23 trionfa 3-1 contro AlbinoLeffe con rimonta finale

L’Atalanta U23 vince 3-1 in casa dell’AlbinoLeffe segnando tutte le sue reti nell’ultimo quarto d’ora. Per la Celeste una sconfitta al termine di una prova gagliarda, di fronte a un grande pubblico, dopo una stagione regolare da record chiusa al quarto posto con 60 punti e 16 vittorie. Ma la sconfitta fa male, soprattutto dopo aver giocato un ottimo primo tempo che aveva portato l’AlbinoLeffe in vantaggio al 25’ con Fossati, lanciava in profondità Zoma: sterzata su Obric e Vismara battuto sul primo palo.

Nella ripresa, al 3’, la Celeste ha l’occasione del raddoppio ma una gran parata nega il raddoppio a Potop. Poi, però, crescono progressivamente i nerazzurri che negli ultimi 15’ ribaltano la situazione. Segnano al 75’ dopo un’azione prolungata, Vlahovic anticipa tutti sul primo palo, e sfrutta al meglio il cross di Bernasconi. Quindi all’87’, al limite dell’area, Ceresoli finta la conclusione con il mancino, elude l’intervento di un avversario e disegna una traiettoria perfetta con il destro. L’AlbinoLeffe che si spinge in avanti e l’Atalanta trova anche il terzo gol nel recupero con Vavassori, che vince un duello fisico contro Potop e batte Marietta.

ALBINOLEFFE-ATALANTA 1-3 (1-0). Marcatori: 25’ pt Zoma (Al), 30’ st Vlahovic (At), 42’ st Ceresoli (At), 46’ st Vavassori (At). Vasco Algisi