Atalanta, ufficiale il rinnovo di Mario Pasalic: resterà in nerazzurro fino al 2028

Il 30enne centrocampista croato, che ieri ha terminato il contratto quinquennale firmato nell’estate 2020, ha prolungato per altri tre anni, fino al 2028, con adeguamento dell’ingaggio annuale intorno ai due milioni.

Bandiera nerazzurra, con 298 presenze e 59 gol in tutte le competizioni, con 230 presenze e 47 gol in serie A, Pasalic è arrivato a Bergamo nel luglio 2018 grazie ad un blitz di mercato di Luca Percassi che lo ha preso in prestito biennale dal Chelsea per appena un milione ed un riscatto concordato a soli 15 milioni, avvenuto poi nel 2020.

Talento precoce, esploso da minorenne nell’Hajduk Spalato, acquistato a 18 anni dal Chelsea che lo aveva messo sotto contratto nel 2014 e non gli ha mai dato un’occasione in maglia blu - dopo quattro anni in prestito tra gli spagnoli dell’Elche, i francesi del Monaco, il Milan (con 5 gol) e i russi dello Spartak Mosca - il centrocampista croato classe 1995 ha trovato in maglia Atalanta la sua dimensione ad alto livello, partecipando in questi sette anni per quattro volte alla Champions, vincendo l’Europa League e diventando anche una pedina fondamentale della Croazia con cui ha giocato due Europei e il Mondale in Qatar.

Nei sette anni in nerazzurro Gasperini lo ha utilizzato davanti da seconda punta e da ‘falso nueve’, poi da trequartista e da centrocampista come mediano o interno. Centrocampista prolifico Pasalic vanta due record nella nostra serie A, dove è diventato con 47 gol il centrocampista straniero più prolifico di sempre ed il giocatore croato più prolifico di sempre.

Nella prossima stagione, dopo la partenza di Toloi, sarà il terzo capitano dietro a Marten De Roon e Berat Djimsiti.