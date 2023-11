A Gasperini non basta Lookman. L’Atalanta s’inchina al Napoli

L’Atalanta manca l’occasione di agganciare la zona Champions perdendo in casa per 1-2 contro il Napoli rivitalizzato dalla cura Mazzarri. Subito vincente al debutto sulla panchina azzurra con una vittoria pesantissima per la classifica, con gli azzurri che salgono a 24 punti staccando di quattro lunghezze la Dea inchiodata a 20, e rilanciano le loro ambizioni nella corsa al titolo.

Successo dei campioni d’Italia griffato dai fuoriclasse, da Kvaratshkelia che ha sbloccato il risultato all’ultimo minuto del primo tempo su cross pennellato da Di Lorenzo, e da Osimhen che si è inventato l’assist per il 2-1 di Elmas al 79’, tagliando le gambe ad un’Atalanta che stava legittimamente cullando il sogno di una vittoria in rimonta. Dea ancora una volta uscita sconfitta da un confronto diretto (ha perso con Fiorentina, Lazio e Inter e pareggiato 0-0 con la Juventus) con una concorrente per la zona Champions, battuta dagli episodi negativi, in questo caso da un grave errore del giovane portiere Carnesecchi, fino a quel momento autore di ottimi interventi, che ha spedito sui piedi dei centrocampisti azzurri un innocuo rinvio innescando l’azione vincente di Osimhen che in scivolata ha regalato il pallone del 2-1 a Elmas.

Napoli che l’ha vinta con i cambi, con l’ingresso decisivo al 63’ di Elmas e Osimhen, protagonisti del gol, che hanno contribuito a spezzare l’assedio atalantino durato quasi mezz’ora nella ripresa, e poi con gli inserimenti di Cajuste e Ostigard che hanno garantito la copertura nel finale.

Dea che ha pressato tutta la partita, anestetizzando il Napoli nei primi venti minuti, contenendolo fino allasbavatura difensiva al 44’ concedendo libertà a Kvaratshkelia che anticipa tutti per l’1-0. Dea rullo compressore nella ripresa, con la rete dell’1-1 al 53’ di Lookman su cross da destra di Hateboer, e poi pericolosa con De Ketelaere e Ruggeri, fino all’illusorio 2-1 di Pasalic annullato per fuorigioco di Koopmeiners al 68’ quando il Napoli sembrava alle corde, assediato nella sua area. Grazie ai cambi Mazzarri ha cambiato il ritmo nei venti minuti finali.

Dea che ora dovrà sintonizzarsi subito sulle frequenze europee: giovedì arriva a Bergamo lo Sporting Lisbona per un match che vale il primo posto nel girone di Europa League.