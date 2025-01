A Udine per tornare regina. Dea, parte il tour de force

L’Atalanta vuole regalarsi un’altra notte da capolista. Questo pomeriggio alle 15 la squadra di Gasperini va in cerca del quattordicesimo risultato utile consecutivo (la striscia aperta è di 11 gare vinte e 2 pareggiate dal 28 settembre ad oggi) sul mai facile campo dell’Udinese. Alla Dea serve una vittoria per salire a 44 punti e scavalcare il Napoli almeno fino a domani sera. Primo impegno di un gennaio di fuoco per gli orobici attesi martedì sera dal primo big match casalingo con la Juventus.

A seguire, sabato prossimo sfida con il Napoli capolista e a chiudere il trittico interno il successivo martedì lo Sturm Graz. Poi la trasferta a Como il 25 e, tre giorni più tardi, quella a Barcellona nell’ultima gara di Champions. Atalanta dal 2017 imbattuta all’ex Friuli, ora BluEnergy Arena, ma negli ultimi anni la formazione nerazzurra ha sempre sofferto nei confronti con i bianconeri. Anche all’andata, due mesi fa, un difficile 2-1 in rimonta al Gewiss con i friulani in vantaggio grazie a Kamara prima dell’uno-due nerazzurro, con rete di Lookman e autorete di Toure’, in quella che è stata forse la gara casalinga più complicata dell’ultimo trionfale trimestre atalantino.

Senza Retegui, che ancora non ha smaltito il problema al retto femorale, e ovviamente senza Scamacca, Gasperini dovrà nuovamente fare di necessità virtù in attacco, con De Ketelaere e Lookman a formare il tandem offensivo. Sulla tre quarti Pasalic favorito sull’ex Samardzic che dovrebbe partire dalla panchina con Zaniolo. Per il resto c’è abbondanza con il ritorno di Scalvini, jolly buono sia in difesa, dove dovrebbero giocare Kossounou, Hien e uno tra Kolasinac e Djimsiti, che in mediana, dove partiranno titolari gli intoccabili De Roon e Ederson. Ballottaggio anche per la corsia destra tra Bellanova, recuperato dopo aver superato i fastidi al ginocchio, e Zappacosta, mentre a sinistra (dove mancherà Cuadrado) ci sarà Ruggeri.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Sanchez. All. Runjaic

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.