L’Atalanta attende il miglior Ademola Lookman: il giocatore sta ancora scaldando i motori

Bergamo, 5 ottobre 2025 – L’Atalanta ora aspetta il miglior Ademola Lookman, ancora lontano dalla sua condizione ideale. Due partite da titolare senza fare gol, senza servire assist, e senza impattare a livello offensivo, per il pallone d’oro africano 2024, tornato in campo dopo quattro mesi di assenza per la nota telenovela estiva di mercato che lo ha visto protagonista.

Il numero 11 nerazzurro sta ancora scaldando il motore, mettendo minuti che gli mancavano nelle gambe. La sosta per le nazionali, con la scontata convocazione da parte della nazionale nigeriana, che affronterà due insidiosi match per le qualificazioni mondiali il 10 in trasferta in Lesotho e poi il 14 in casa contro il Benin, potrebbe agevolarlo nel migliorare la condizione fisica, mancata durante le ultime due prestazioni casalinghe contro Bruges e Como, in cui il Pallone d’oro africano non ha mai trovato lo spunto giusto, fallendo contro i lariani tre occasioni gol nell’area avversaria.

Il tecnico Ivan Juric lo ha comunque elogiato per come sta lavorando e per come è rientrato: “Ha fatto benissimo la prima punta nel farci giocare, gli è mancato il gol. Da quando è con noi è uno spettacolo, per come si allena e nel rapporto con i giocatori. Sicuramente ci darà tanto, recuperando la condizione farà meglio”.