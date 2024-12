Atalanta, Ademola Lookman è il nuovo pallone d’oro africano 2024

Bergamo, 16 dicembre 2024 – È ufficiale, è Ademola Lookman il vincitore del Pallone d'Oro africano 2024. Nella cerimonia tenutasi stasera a Marrakech il 27enne attaccante nigeriano ha preceduto il marocchino Achraf Hachimi e la punta guineana Sehou Guirassy. "Ringrazio i presidenti, gli allenatori, i miei compagni di squadra, il mio club, il mio Paese e tutti i tifosi. Un giorno benedetto questo in cui sono stato premiato come miglior giocatore africano: sono molto orgoglioso, è incredibile. Il mondo negli ultimi 4 anni è cambiato”, ha spiegato il numero 11 nerazzurro dal palco.

L’Atalanta ha festeggiato la vittoria del suo attaccante, già quattordicesimo al Pallone d'Oro di France, con un post sui social corredato da un commento: "Historymaker", ovvero l’uomo che ha fatto la storia, chiaro riferimento alla tripletta del 27enne attaccante anglo nigeriano nella finale di Europa League il 22 maggio a Dublino nel 3-0 al Bayer Leverkusen.

Classe 1997, i 27 anni compiuti a ottobre, inglese di nascita e crescita ma di passaporto nigeriano da quando ha 19 anni, Lookman in questo avvio di stagione sta viaggiando a 8 gol segnati e 4 assist in 13 gare con l’Atalanta in serie A e a 3 gol e un assist in 5 gare di Champions, e un totale, considerando anche la Supercoppa, di 19 presenze con 11 gol e 5 assist. Complessivamente Lookman ha segnato 43 gol dall’agosto 2022 in maglia nerazzurra: 15 la prima stagione, 17 nella successiva, 11 in quella attuale.