L’Atalanta e il tormentone dell’estate, Ademola Lookman è tornato a Zingonia dopo 17 giorni di assenza

Bergamo, 19 agosto 2025 – Dopo 17 giorni di assenza non giustificata Ademola Lookman è tornato al centro sportivo di Zingonia. L’attaccante anglo nigeriano classe 1997 ieri sera è rientrato a Milano, dopo due settimane solitarie trascorse tra il Portogallo, in Algarve, e a Londra, dove si è allenato da solo, in attesa che si sbloccasse la trattativa con l’Inter. Sfumata definitivamente ieri sera, con la comunicazione del club milanese di non aver intenzione di proseguire oltre con la trattativa per il suo acquisto. Una svolta, il passo indietro interista, che ha costretto Lookman, trovatosi con le spalle al muro, a tornare alla base. Ieri sera il ritorno a Milano, oggi l’arrivo a Zingonia dove, questa mattina alle nove, il Pallone d’oro africano ha varcato i cancelli del centro sportivo Bortolotti. Ora tocca all’Atalanta decidere il da fars i, se provare a ricucire lo strappo con il giocatore, dopo aver assunto un duro provvedimento disciplinare nei suoi confronti, oppure cercare un altro acquirente sul mercato, quasi certamente all’estero. Di fatto Lookman non è mai stato messo fuori rosa. L’eventuale reintegro del giocatore dovrebbe comunque passare da una ricucitura dei rapporti con lo spogliatoio nerazzurro, che non ha gradito il comportamento dell’attaccante, e poi con la tifoseria, inferocita nei suoi confronti, sentendosi tradita dall’ammutinamento del calciatore e dalla scelta di eliminare dai proprio profili social tutti i riferimenti atalantini. Un comportamento grave, addirittura un tradimento per la parte più calda dei tifosi della Dea. Ci saranno dei confronti con la proprietà, in primis, e poi a seguire anche con lo stesso tecnico Juric che, di fatto, ha allenato Lookman solo per due sedute a inizio luglio. Scenario apertissimo, perché la dirigenza atalantina non ha mai detto di voler cedere Lookman, ma il comportamento tenuto dal giocatore nell’ultimo mese potrebbe comunque spingere a venderlo all’estero, ad una cifra ritenuta congrua dal club orobico. La strada per il reintegro resta percorribile ma in salita: dipenderà anche dal giocatore.