Atalanta, l’Arsenal vuole Ademola Lookman: pronta un’offerta da 50 milioni

Bergamo, 29 giugno 2025 – London calling per Ademola Lookman. L’attaccante classe 1997, 28 anni da compiere a ottobre, londinese di nascita e crescita pur con nazionalità nigeriana, è nel mirino dell’Arsenal.

I Gunners - reduci dal secondo posto, il terzo consecutivo, in Premier League e dalla semifinale di Champions persa con il PSG - intenzionati a rinforzarsi per tentare l’impresa per il titolo nazionale, avrebbero messo gli occhi sull’attaccante dell’Atalanta, reduce da un’altra stagione strepitosa, conclusa con 20 gol in 39 partite complessive in maglia nerazzurra.

Il club londinese è pronto a mettere sul piatto 50 milioni complessivi, comprendenti anche il contratto del 25enne difensore centrale polacco Jakob Kiwior, visto due anni fa allo Spezia in serie A, reduce da un positivo biennio nella squadra allenata da Arteta. Un difensore che piace all’Atalanta, in un ruolo in cui servirebbe un innesto di qualità e esperienza.

Pacchetto interessante ma la Dea può monetizzare l’eventuale uscita del pallone d’oro africano anche a cifre più alte, vicino ai 60 milioni. Possibile però un rilancio da parte dell’Arsenal. Da valutare la volontà del giocatore, cercato dal Liverpool, di tornare in patria, nella sua città, Londra, per giocare con uno dei club più prestigiosi e seguiti del calcio britannico.

Intanto la settimana che si apre domani sarà decisiva per l’arrivo, ormai scontato, del 23enne attaccante ghanese Kamaldeen Sulemana dal Southampton, per 17 milioni più bonus, e per quello di Honest Ahanor, il 17enne terzino sinistro del Genoa, italiano ma con doppio passaporto nigeriano: la trattativa con i rossoblu sembra in dirittura d’arrivo per un accordo intorno ai 15 milioni.

Sempre in settimana è atteso l’annuncio del trasferimento a Madrid di Matteo Ruggeri, ceduto all’Atletico per 20 milioni.