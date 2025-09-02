L’Atalanta inserisce Ademola Lookman nella lista Champions consegnata alla Uefa

Bergamo – L’Atalanta ha inserito Ademola Lookman nella lista consegnata in serata alla UEFA con i 25 giocatori con cui prenderà parte alla prossima edizione della Champions League 2025-26. L’inserimento dell’attaccante anglo nigeriano nell’elenco dei 25 calciatori iscritti per il girone della Champions sancisce di fatto la chiusura ad ogni possibilità di cessione del giocatore nei mercati rimasti ancora aperti come quello della Turchia (che chiude l’11) o dell’Arabia (che chiude il 12).

Nessuna sorpresa nella lista, che comprende tutti i giocatori dell’organico attuale a disposizione di mister Ivan Juric, compreso l’ultimo arrivato Yunus Musah, incluso anche Sead Kolasinac che rientrerà dalla seconda metà di ottobre dopo l’infortunio al ginocchio. Presente nell’elenco anche il 22enne laterale cremasco Lorenzo Bernasconi (al posto dell’olandese Mitchel Bakker che sarà fuori almeno fino a gennaio dopo la rottura del legamento crociato) che a questo punto, dopo la partenza in prestito di Palestra al Cagliari, è diventato a tutti gli effetti un giocatore della prima squadra, dopo due anni in C con la Under 23.

Tornando a Lookman il giocatore da ieri è in Nigeria in ritiro con la sua nazionale: sabato giocherà la prima delle due gare di qualificazioni ai Mondiali delle Aquile Verdi contro il Ruanda, martedì sera la seconda gara in Sud Africa. L’attaccante anglo nigeriano tornerà a Bergamo il giorno successivo e da giovedì 11 dovrebbe tornare a disposizione di Ivan Juric e rientrare in gruppo.

Difficile pensarlo subito in campo, dipenderà anche da queste partite con la Nigeria, che potrebbero aiutarlo ad entrare in forma: l’ultima gara ufficiale disputata da Lookman risale allo scorso 25 maggio, quando subentrò nella ripresa contro il Parma nell’ultima giornata di campionato. Poi le ferie e a luglio solo due allenamenti con il nuovo gruppo di Juric prima di un problema al polpaccio che lo ha fermato per una decina di giorni, in coincidenza con la sua scelta di abbandonare Bergamo per due settimane nel tentativo di costringere l’Atalanta a cederlo. Di fatto per Juric sarà come un nuovo acquisto, da integrare ex novo nel suo sistema di gioco, anche se in un gruppo che lo conosce già bene.

Atalanta

Lista A UEFA Champions League 20125/26

- 3 Odilon Kossounou

- 4 Isak Hien

- 6 Yunus Musah

- ⁠7 Kamaldeen Sulemana

- ⁠8 Mario Pasalic

- ⁠9 Gianluca Scamacca - formato in Italia

- ⁠10 Lazar Samardzic

- ⁠11 Ademola Lookman

- ⁠13 Ederson

- ⁠15 Marten de Roon

- ⁠16 Raoul Bellanova - formato in Italia

- ⁠17 Charles De Ketelaere

- ⁠19 Berat Djimsiti

- ⁠23 Sead Kolasinac

- ⁠29 Marco Carnesecchi - formato in Italia

- ⁠31 Francesco Rossi - formato nel Club

- ⁠42 Giorgio Scalvini - formato nel Club

- ⁠44 Marco Brescianini - formato in Italia

- ⁠47 Lorenzo Bernasconi - formato nel Club

- ⁠57 Marco Sportiello - formato nel Club

- ⁠59 Nicola Zalewski - formato in Italia

- ⁠69 Honest Ahanor

- ⁠70 Daniel Maldini - formato in Italia

- ⁠77 Davide Zappacosta - formato in Italia

- ⁠90 Nikola Krstovic