Ahanor senza paura. De Roon, che errore. Energia Sulemana

CARNESECCHI 6. Non deve fare miracoli, ma si fa trovare pronto.

KOSSOUNOU 5,5. Grande spinta fisica, ma continua a perdere palloni rischiosi. Si infortuna al flessore.

DJIMSITI 6. Si prende cura di Tresoldi, senza lasciargli mai spazio.

AHANOR 6,5. Il 17enne cresce bene. Dietro nessuna sbavatura, in fase offensiva poco preciso.

BELLANOVA 6. Prima mezz’ora di sostanza, tenendo Tzolis, poi si infortuna all’adduttore.

DE ROON 6. Macchia la sua partita con la palla persa che porta al gol belga, fa bene da mediano e poi da difensore

EDERSON 6. Per 35 minuti il migliore in campo. Poi, dopo un settembre fermo per il menisco, ha finito la benzina.

BERNASCONI 6. Seconda da titolare in Champions, fa il suo a sinistra.

PASALIC 7,5. L’eroe della serata, si conferma l’uomo della Champions: si procura il rigore del pareggio, poi trova la rete del 2-1.

KRSTOVIC 5,5. Non bene, impreciso e non inquadra mai la porta.

LOOKMAN 5,5. Prima gara vera dopo quattro mesi dall’ultima giocata. Qualche serpentina e una conclusione velenosa.

ALL.: JURIC 7,5. Sta già facendo dimenticare Gasperini. Decisivi i suoi cambi.

Zappacosta 6,5. Entra bene garantendo spinta e corsa. Musah 6. Rischia di regalarle il secondo gol al Bruges ma poi serve l’assist a Pasalic. Samardzic 7,5. Ritrova il gol dopo nove mesi segnando un rigore pesantissimo e serve il cross del 2-1. Sulemana 7,5. Cambia la partita con le sue accelerazioni innescando l’azione del rigore e altre giocate pericolose. Brescianini sv

Voto squadra 7

Fab. Car.