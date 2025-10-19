Alla New Balance Arena (ore 18). Atalanta, c’è la trappola Lazio. Juric: "Non firmo per un pareggio»

Arriva la Lazio questo pomeriggio alle 18 alla New Balance Arena di Bergamo ad aprire un ciclo di sette partite in ventidue giorni per l’Atalanta, impegnata poi mercoledì in Champions, sempre in casa, contro lo Slavia Praga. "E questo ciclo di sette partite ci dirà tanto su dove possiamo andare in questa stagione", spiega Ivan Juric che oggi vuole una vittoria casalinga ("Alla vigilia non firmo per il pari") per tenere la sua squadra in corsa per le prime quattro posizioni. Nerazzurri galvanizzati dal bagno di folla di venerdì sera, con quasi diecimila tifosi bergamaschi radunati all’esterno dello stadio per la grande festa per i 118 anni della Dea culminata con l’inaugurazione della statua in marmo riproduttiva dell’Europa League vinta a Dublino il 22 maggio 2024. "L’entusiasmo della nostra gente nella festa per i 118 anni è un ulteriore carica per affrontare questa partita. Contro la Lazio è sempre stata una sfida bellissima: a volte vincono loro, a volte noi. Ma la Lazio resta una squadra di grande qualità tecnica e quest’anno ha aggiunto anche molta velocità, quindi servirà attenzione", ha sottolineato Juric. L’allenatore ritrova tra i convocati Scalvini e Zalewski, che dovrebbero avere subito una maglia da titolare al posto di Ahanor e Bernasconi, oltre a Scamacca che rientra dopo sette settimane, ma dovrebbe partire dalla panchina.

Dall’altra parte una Lazio in piena emergenza infortuni, che davanti non avrà Castellanos e Zaccagni. "Lazio con diversi infortunati? Sinceramente non credo che abbiano più problemi di noi. Noi abbiamo ancora fuori Kolasinac, Kossounou e Bellanova, Scamacca non è ancora al top e Zalewski è appena rientrato. Dipende sempre da come si raccontano le cose: loro recuperano molti giocatori, quindi non credo ci sia una differenza così marcata. È il momento di decidere dove vogliamo andare. L’entusiasmo ce l’abbiamo sempre avuto. L’abbiamo colto dai tifosi. La mia idea è rubare palla il prima possibile senza abbassarci troppo. In questo ciclo di tre settimane lavoreremo più individualmente sui carichi, per verificare chi regge sforzi prolungati e chi ha più bisogno di recupero, per evitare infortuni".

Il tecnico di Spalato schiererà finalmente la coppia titolare De Roon-Ederson in mediana, con un trequartista tra Samardzic e Pasalic, con il serbo favorito per avere più profondità offensiva. Davanti grande abbondanza di scelte con sei attaccanti per due posti. "Voglio il De Ketelaere intenso, che voleva sempre la palla, di prima dell’infortunio. Voglio che Lookman e Krstovic continuino a ritornare in difesa per non lasciar spazio agli attaccanti avversari. E voglio un Sulemana sempre più cinico nelle situazioni in area", ha chiosato l’allenatore nerazzurro, che potrebbe partire con Krstovic da prima punta e uno tra Sulemana o Lookman da seconda punta.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.