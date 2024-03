Alle 18 al gewiss stadium. Atalanta e Bologna, spareggio per la Champions. Gasperini non rischia e si affida a tutti i titolari

L’Atalanta alla prova del nove. Questo pomeriggio alle 18 al Gewiss Stadium arriva il Bologna per un confronto diretto per la corsa Champions che pesa quanto uno spareggio: emiliani quarti con 48 punti, bergamaschi staccati di due lunghezze a 46, con la Roma terza incomoda in questa volata. Dea che oggi vuole far valere la legge del suo fattore campo: dal 9 dicembre otto vittorie consecutive (sette in campionato e una in Coppa Italia) nel catino di Viale Giulio Cesare, dove il pubblico, in particolare la Curva Nord con i suoi novemila fedelissimi, sta diventando un autentico dodicesimo in campo.

Nerazzurri con il vantaggio di giocare in casa, emiliani con il vantaggio di aver avuto otto giorni per preparare la sfida, mentre nell’ultima settimana l’Atalanta ha avuto due impegnative partite al Meazza contro Milan e Inter.

Gian Piero Gasperini, silente alla vigilia, si attende, dopo il pesante 0-4 di mercoledì, una pronta reazione della squadra: il tecnico nerazzurro ha tutto l’organico al completo e non farà turnover in vista della trasferta di mercoledì a Lisbona contro lo Sporting. Torneranno titolari, dopo aver riposato mercoledì, i vari De Roon, in mediana, e Holm e Ruggeri, sulle fasce, mentre davanti si dovrebbe rivedere dal primo minuto il cannoniere Lookman, che dovrebbe fare coppia con un De Ketelaere sotto tono nelle due partite alla Scala del calcio.

Sfida nella sfida quella tra Gasperini e uno dei suoi tanti allievi, Thiago Motta, giocatore nel suo Genoa quindici anni fa e vincitore peraltro in entrambe le sfide disputate nel 2023 con successo esterno del Bologna ad aprile a Bergamo per 2-0 e poi a dicembre per 1-0 al Dall’Ara con gol di Ferguson nel finale.

“Sicuramente c’è qualcosa di suo nel mio calcio, anche perché con lui ho visto tante cose belle, nel modo di lavorare, negli allenamenti e nel quotidiano: è la grande forza che ha lui nel quotidiano che trasmette alla squadra. Per la costanza che ha lui con l’Atalanta c’è solo ammirazione. Mi porto dietro tante cose che ho imparato con lui”, ha spiegato alla vigilia Thiago Motta. Che punterà davanti sul giovane Fabbian (con in panchina il giovane debuttante argentino Castro) e sull’estro della coppia formata dalla stellina olandese Zirkzee e dell’ex Orsolini, che non ha mai segnato a Bergamo in maglia gialloblù. Primo ritorno al Gewiss da avversario per Remo Freuler, bandiera nerazzurra dal gennaio 2016 all’agosto 2022, quando è stato ceduto al Nottingham Forest per fare spazio alla coppia Ederson-Koopmeiners. Il metronomo svizzero sarà accolto prima della partita con cori e applausi dai tifosi bergamaschi.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Fabbian; Zirkzee. All. Motta