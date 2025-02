Atalanta a valanga a Verona trascinata da un Retegui incontenibile

Verona, 8 febbraio 2025 – Valanga Atalanta. Cinque reti in 55 minuti al Bentegodi contro un Verona già travolto a ottobre all’andata per 6-1.

Manita che certifica il buon stato di salute dei nerazzurri, nonostante le tante assenze (Carnesecchi, Kolasinac, Kossounou, Scalvini, Lookman, Scamacca e Maldini) che alla vigilia obbligavano a temere questa trasferta veronese, facile solo con il senno di poi, facile grazie alla strapotenza offensiva nerazzurra.

Facile perché l’Atalanta l’ha resa facile, grazie a un Retegui da venti gol in ventidue gare di campionato, che sta viaggiando in serie A alla media di un gol ogni 66 partite.

L’argentino naturalizzato italiano è implacabile, ma vicino a lui c’è un De Ketelaere che sta segnando di meno nell’ultimo mese e mezzo ma entrato nelle azioni dei primi tre gol.

Gasperini dopo il 4-0 dell’intervallo, e il 5-0 ad inizio ripresa, ha fatto turn over in vista della trasferta di mercoledì a Bruges, per la gara di andata dei playoff di Champions, dando riposo al belga (dolorante per un colpo al polpaccio ma si tratta solo di una contusione) per un tempo e poi per mezz’ora ai vari Djimsiti, De Roon e Ederson.

Dea che sale a 50 punti e a meno uno dall’Inter e a meno quattro dal Napoli, in attesa delle rispettive partite, e allunga nuovamente sulle inseguitrici, blindando il suo terzo posto.

E ora l’Atalanta può infilare un comodo filotto: sabato prossimo al Gewiss ci sarà il Cagliari, poi la trasferta a Empoli, quindi a Bergamo arriverà il Venezia.

E queste ultime due trasferte consecutive vinte a Como e a Verona hanno confermato che la squadra di Gasperini difficilmente sbaglia queste partite.

Intanto Retegui con questi quattro gol è a quota 22 stagionali, considerando anche la Champions.

I recenti record realizzativi di Zapata, 28 gol nel 2018-19, e Muriel, 26 gol nel 2020-21, sono a portata di mano per l’azzurro.