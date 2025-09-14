Atalanta a valanga sul Lecce nella ripresa dopo un primo tempo di sofferenza

Bergamo, 14 settembre 2025 – Buona la seconda per l’Atalanta che, dopo aver pareggiato all’esordio casalingo contro il Pisa tre settimane fa, si è sbloccata trovando la prima vittoria della gestione Ivan Juric battendo un modesto Lecce allo Stadium per 4-1, dilagando nella ripresa. Vittoria che muove la classifica, portando la Dea - prova di Scamacca, Ederson, Kolasinac e ovviamente Lookman - a quota cinque punti dopo tre giornate (lo scorso anno alla terza i punti erano tre), e permette ai nerazzurri di poter affrontare con maggiore fiducia e serenità il prossimo trittico di trasferte consecutive, mercoledì a Parigi in Champions, poi a Torino prima in casa del Toro e la settimana dopo dalla Juventus.

Successo largo nel punteggio, con una ripresa facile, in discesa, sul 2-0 già al minuto 51, dopo un primo tempo però bruttino, con poco gioco e con l’unico acuto sull’azione della rete al 37’ di Scalvini con incornata da corner di Bellanova. Per certi versi una gara simile a quella di tre settimane fa contro il Pisa, ma stavolta l’attacco atalantino ha avuto più concretezza, capitalizzando al massimo le occasioni costruite, sfruttando le debolezze difensive di un Lecce sprofondato dopo il 2-0 siglato da De Ketelaere su sponda dell’ex Krstovic.

Da quel momento l’Atalanta ha giocato ad una metà campo sola, colpendo una traversa con punizione di Zalewski, mancando il tris con il tap in di Pasalic, prima di chiuderla al 70’ proprio con un contropiede chirurgico di Zalewski su lancio ancora di Krstovic, prima di un finale pirotecnico con il 4-0 firmato ancora in contropiede da De Ketelaere su palla rubata a Siebert, prima della rete della bandiera salentina con una prodezza personale di N’Dri per il 4-1. L’Atalanta si sblocca così allo Stadium, dove nel 2025 ha vinto solo quattro volte (a gennaio contro lo Sturm, ad aprile contro il Bologna e a maggio contro la Roma) e adesso può sintonizzarsi sulle frequenze europee, in vista della trasferta di mercoledì a Parigi.