Atalanta, Ademola Lookman torna ad allenarsi: atteso venerdì 12 settembre a Zingonia

Bergamo, 10 settembre 2025 – L’Atalanta aspetta Ademola Lookman venerdì a Zingonia per il primo rientro in gruppo e per il suo terzo allenamento stagionale con i compagni dopo quelli dei primi due giorni a metà luglio, prima del problema al polpaccio che aveva fermato il giocatore. In queste ore l’attaccante sta rientrando dal Sud Africa con la nazionale della Nigeria, ma sarà a Bergamo solo nella giornata di domani, con il fuso orario da smaltire dopo un viaggio di oltre 15 ore. Pertanto il calciatore si presenterà al centro sportivo di Zingonia solo venerdì, per svolgere la penultima seduta settimanale e poi la rifinitura del sabato.

Possibile la convocazione per la gara casalinga contro il Lecce, ma senza allenamenti nelle gambe il suo utilizzo sembra comunque difficile. In queste due partite di qualificazione ai prossimi Mondiali americani Lookman ha comunque giocato tanto con le Aquile verdi: 75 minuti contro il Ruanda, 90 contro il Sud Africa. Deciderà il tecnico nerazzurro Juric se coinvolgerlo già contro il Lecce o attendere la successiva trasferta a Parigi di mercoledì, per il debutto in Champions in casa dei campioni d’Europa del PSG. Dipenderà anche dalle condizioni di Gianluca Scamacca, che anche oggi però ha svolto solo terapie per disinfiammare il ginocchio. Domani l’Atalanta ritroverà in gruppo anche l’ivoriano Odilon Kossounou e il serbo Lazar Samardzic, gli ultimi due nazionali a rientrare prima ovviamente di Lookman.