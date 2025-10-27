Atalanta alla prova del Milan, Juric: “Pronti a giocare una grande partita”

Bergamo, 27 ottobre 2025 – Domani sera l’Atalanta vuol ritrovare contro il Milan i gol che stanno arrivando con il contagocce (tre reti nelle ultime quattro giornate) e il successo che manca in campionato dal 20 settembre sul campo del Torino. Il turno infrasettimanale contro il Diavolo, in programma alla New Balance Arena, alle 20.45, diventa uno snodo cruciale nella corsa per l’Europa per la Dea, dopo quattro pareggi consecutivi. “Quando non riesci a segnare bisogna mantenere alta la calma e la concentrazione e non abbassare il livello della prestazione. Il primo tempo contro la Cremonese non mi è piaciuto ma non abbiamo regalato niente, ma è chiaro che non possiamo giocare sempre per novanta minuti con il ritmo che abbiamo tenuto contro la Lazio. Analizzando i nostri dati, il nostro volume di gioco, bastava avere più qualità in zona gol e potevamo avere anche otto punti in più”, ha spiegato nella tradizionale conferenza stampa della vigilia a Zingonia il tecnico atalantino Ivan Juric.

Dedicando un pensiero al concittadino di Spalato, Igor Tudor, appena esonerato dalla Juventus: “Come al solito pagano sempre gli allenatori, ma questo fa parte del nostro lavoro. Mi spiace molto per Tudor, so quanto ci teneva alla Juventus”. Dea che vuole lasciarsi alle spalle la serata storta di Cremona e le polemiche seguite all’1-1 allo Zini. “Se ci siamo chiariti con Carnesecchi? Si. Lui è un bravo ragazzo, di cuore, con l’ambizione di fare sempre bene. Sta crescendo, sta facendo molto bene, sono molto soddisfatto di lui. L’altra sera ha usato a caldo parole sbagliate, so che non c’è stata nessuna malizia o cattiveria da parte sua, ma è stata un’uscita sua completamente sbagliata come contenuto e come modo di fare”.

Contro il Milan ancora indisponibili Scalvini e Kolasinac (“Posso convocare Kolasinac ma non è ancora pronto per giocare, però sta crescendo molto come condizione”), mentre Scamacca partirà ancora dalla panchina per essere utilizzabile nella ripresa: “E’ ovvio che Scamacca vorrei buttarlo dentro anche io dall’inizio, ma non funziona così: dopo che è stato fermo 50 giorni serve pazienza con lui, per evitare rischi di ricadute”.

Juric dietro schiererà Djimsiti, Hien e Kossounou, che dovrà occuparsi del temuto Leao, in mezzo ci saranno De Roon e Ederson e sulle corsie favoriti l’ex Bellanova e Zalewski. Rebus davanti tra il modulo con il trequartista con l’ex Pasalic o il tridente puro con De Ketelaere, altro ex, e Lookman affiancati a Krstovic. “Sono due opzioni entrambe valide, decidiamo dopo l’ultimo allenamento. Abbiamo tante opzioni. Lookman? Vedo un ragazzo molto dentro la squadra: gli manca soltanto il gol”, ha chiosato Juric.

Probabile formazione

Atalanta (3-4–1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, de Roon, Ederson, Zalewski; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Juric

Dove vederla: diretta martedì dalle 20.45 su DAZNf