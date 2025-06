Atalanta Über alles: doppia sfida d’agosto a Lipsia e Colonia. Roberto Piccoli e Michel Adopo ceduti al Cagliari

Bergamo, 24 giugno 2025 – Agosto tedesco per l’Atalanta che ha ufficializzato la sua seconda amichevole estiva internazionale, ancora in Germania: a Colonia sabato 9 agosto, esattamente una settimana dopo il test a Lipsia. Dunque sabato 2 agosto alle 15 prima amichevole a Lipsia alla Red Bull Arena, mentre una settimana dopo, sabato 9, stavolta alle 15.30, altro test amichevole al Rheine Energie Stadion di Colonia.

Amarcord europei

Curiosamente due squadre già affrontate dalla Dea nelle competizioni europee: appena tre anni fa nei quarti di finale di Europa League il Lipsia, con successo a sorpresa dei tedeschi, qualificati dal pareggio casalingo per 1-1 e dalla vittoria a Bergamo per 2-0.

La sfida in Uefa

Mitologica e leggendaria invece la doppia sfida contro il Colonia, nella stagione 1990/1991, quando le due squadre si sfidarono negli ottavi di finale dell’allora Coppa Uefa con passaggio del turno atalantino grazie all’1-1 all’andata in Germania per poi aggiudicarsi a Bergamo per 1-0 la gara di ritorno, con gol-vittoria e qualificazione di Nicolini su assist di Caniggia.

A ufficializzare la seconda amichevole teutonica agostana è stata la stessa Atalanta con una nota sul proprio sito web: “Dopo quello con il Lipsia del 2 agosto, si disputerà in Germania anche il secondo test-match internazionale della prestagione nerazzurra 2025/2026. Sabato 9 agosto la formazione di mister Jurić si misurerà infatti con il Colonia (1. FC Köln, la denominazione in tedesco). Sarà il RheinEnergieStadion di Colonia a ospitare l’amichevole (calcio d’inizio alle ore 15.30).

Il ritorno in Bundeliga

Dopo la retrocessione sofferta nel 2024, il Colonia è prontamente tornato in Bundesliga, il massimo campionato nazionale germanico, ottenendo la promozione al termine dell’ultima stagione grazie al primo posto conquistato nella 2. Bundesliga, dove in classifica ha preceduto di due punti l’Amburgo e di tre punti l’Elversberg. Fondato nel 1948, il Colonia - i cui colori sociali sono il bianco e il rosso - annovera nel proprio palmares sette trofei, e più precisamente tre Bundesliga e quattro Coppe di Germania.

Due nuovi ingressi

Intanto da oggi il 24enne centravanti bergamasco Roberto Piccoli e il 25enne mediano francese Michel Adopo sono ufficialmente ex nerazzurri: il Cagliari, come previsto, li ha riscattati a titolo definitivo per 12 milioni il primo e 4 il secondo.