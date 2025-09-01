Atalanta, assenze pesanti. Il peggior esordio dal 2018 senza Ederson e Lookman

Due punti nelle prime due giornate rappresentano il peggior inizio stagionale per l’Atalanta dal 2018. Era andata peggio nei due anni precedenti, i primi due di Gasp, il 2016 e 2017, con due sconfitte nelle prime due giornate. Poi dal 2018 almeno tre punti nelle prime due giornate. Una frenata, quella nerazzurra, inattesa, con un calendario sulla carta agevole con due scontri contro il neopromosso Pisa e un Parma ancora in cantiere per il mercato, che però hanno portato solo a due pareggi, con poco gioco, se non la mezz’ora all’arrembaggio nella ripresa contro il Pisa, ma dopo un primo tempo sotto tono. Dea poco concreta e poco costruttiva, al netto dei due pali colpiti da Scamacca nelle due partite, ma al di là degli episodi i due pareggi sono stati giusti, per il gioco espresso.

Sta pesando, tanto, l’assenza delle due ‘stelle’ nerazzurre: Ederson, fuori per infortunio, e Lookman, fuori per il mercato, almeno fino a stasera, quando si dovrebbe decidere il suo prossimo destino, ma il condizionale resta d’obbligo perché mercati ricchi come Arabia e Turchia resteranno aperti altri dieci giorni.

Ora Ivan Juric confida di avere un rinforzo di qualità a centrocampo come Yunus Musah, che sarebbe dovuto arrivare per allungare la panchina e invece rischia di dover essere subito protagonista. Ieri infatti Jose’ Ederson si è sottoposto a un’indagine artroscopica per la pulizia del menisco infiammato, per risolvere il problema accusato dalla seconda settimana di agosto: tempi di recupero intorno alle quattro settimane, per cui il brasiliano, assente sabato a Parma, starà fuori fino alla prossima sosta per le nazionali.

Il mediano americano classe 2002 arriverebbe in prestito oneroso con successivo diritto di riscatto a 25 milioni. Possibile poi un innesto last minute, e low cost, se dovesse presentarsi l’occasione, in un altro reparto, al netto appunto di Lookman, della sua partenza o permanenza.

"Ho un bellissimo gruppo. Mi sembrano ragazzi che possono crescere tanto. Tutti gli acquisti sono giocatori di questo tipo. Ho un gruppo di ragazzi giovani, con grandi motivazioni e grande prospettiva, che devono lavorare bene insieme agli anziani. Si sta creando un bel clima", ha spiegato nel dopo gara a Parma il tecnico Juric. Che in questa settimana avrà lo spogliatoio svuotato dalle chiamate delle nazionali e alla ripresa dovrà subito settare la squadra per essere al massimo nell’impegno casalingo contro il Lecce.