Coppa Italia, Atalanta-Bologna 0-1, Castro regala la semifinale ai rossoblù

Bergamo, 4 febbraio 2025 – Il Bologna di Vincenzo Italiano continua a stupire. E lo fa grazie a Santiago Castro: un gol dell’attaccante argentino a dieci minuti dalla fine fa volare i rossoblù in semifinale di Coppa Italia, non accadeva da 26 anni. Eliminata l’Atalanta.

Primo tempo a reti bianche Prima chiamata per i nuovi arrivati Posch e Maldini con l’Atalanta ma partono entrambi dalla panchina, in attacco c’è Retegui. Italiano conferma Dallinga dal 1’ al posto di Castro, sulla trequarti gioca Fabbian con Odgaard che slitta sulla fascia a discapito di Dominguez. Prima chance del match al 7’: De Ketelaere scappa alle spalle della difesa e calcia con il destro, attento Skorupski che alza sopra la traversa. Il Bologna si affida alle conclusioni da fuori per reagire, ci provano Pobega e Odgaard: fuori. Occasione Dea al 28’: altra discesa di De Ketelaere che serve a rimorchio Ederson, destro a botta sicura del brasiliano che incontra il salvataggio provvidenziale di Lykogiannis. Tegola rossoblù al 40’: problema muscolare per Odgaard, entra Dominguez a suo posto. Allo scadere giocatona di Ndoye che mette a sedere De Roon e scarica per il mancino di Pobega: Hien si immola e salva un gol fatto. Castro fa volare il Bologna La ripresa si apre con un’occasionissima per Bellanova che arriva a concludere su un cross di Zappacosta: miracolo di Skorupski che devia in corner. Risposta Bologna al 60’: sponda di Dallinga per Pobega che ci prova di prima intenzione con il destro: strepitosa parata di Rui Patricio che con la punta delle dita salva in calcio d’angolo. Bella discesa con cross insidioso di Cuadrado dopo pochi minuti: attento Skorupski che allontana la minaccia. Al 74’ chance monumentale per Maldini sull’imbucata di Brescianini: addirittura blocca Skorupski. Botta e risposta, tentativo di Holm con il mancino: respinge con i pugni Rui Patricio. All’80’ il Bologna la sblocca: punizione terrificante di Lykogiannis che trova Castro (appena entrato) pronto all’impatto di testa, Rui Patricio è battuto. Finisce così, il Bologna vola in semifinale di Coppa Italia.