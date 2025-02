L’Atalanta sfida il Bologna, e Gasperini orfano di Lookman, Carnesecchi e Kolasinac avverte: “Vogliamo quella coppa”

Bergamo, 3 febbraio 2025 – Domani sera l’Atalanta si gioca al Gewiss Stadium, alle 21, uno degli obiettivi stagionali, la Coppa Italia. Il trofeo nazionale è uno dei tre obiettivi stagionali nerazzurri, con un posto tra le prime quattro in campionato e la conquista degli ottavi di finale in Champions. “La Coppa Italia resta un nostro obiettivo. Raggiungere la finale è sempre stato un bel percorso. Mi aspetto una bella partita, il Bologna è un'ottima squadra anche se non ha avuto un buon impatto in Champions. Resta una formazione molto completa e competitiva, in campionato è risalita in classifica”, ha spiegato alla vigilia in un’intervista rilasciata a Sport Mediaset il tecnico Gian Piero Gasperini.

Carambola d’infortuni

L’allenatore deve fare i conti con lo tsunami di infortuni degli ultimi giorni: “Tra Scamacca, Scalvini e Kossounou abbiamo perso tre ragazzi giovani e sani, dei corazzieri. Difficilmente la loro stagione potrà proseguire, ma hanno l'età dalla loro e torneranno più forti di prima. Abbiamo fuori anche Carnesecchi, Kolasinac e Lookman. Magari nel giro di 15 giorni al massimo riusciremo a recuperarli, sperando che non se ne aggiungano altri: quando si giocano tante partite uno rientra e l'altro esce, sono quasi tutti infortuni di campo”, ha sottolineato l’allenatore di Grugliasco che ha subito convocato i nuovi acquisti Daniel Maldini e Stefan Posch: "Maldini è arrivato da due giorni, Posch è appena arrivato. Non è facile che giochino subito, ma si stavano allenando e quindi sono giocatori pronti”.

L'attaccante Mateo Retegui, pedina fondamentale per l'Atalanta

Turno secco

Partita secca da dentro o fuori contro il Bologna in uno scontro sulla carta equilibrato. Felsinei reduce da un crescendo in Champions con il successo sul Borussia Dortmund e il pareggio a Lisbona e da una striscia positiva in campionato, culminata sabato con il successo interno contro il Como. Rossoblu senza lo scozzese Ferguson ma con il nuovo acquisto Calabria già a disposizione, seppur annunciato in panchina. Intanto questa mattina ha svolto le visite mediche il nuovo arrivato Stefan Posch: il laterale austriaco classe 1997 ha firmato nel pomeriggio.

La Dea dà il benvenuto al nuovo difensore della Nazionale austriaca Stephan Posch

Apporti dalla Stiria

Il club nerazzurro lo ha presentato così sul suo sito: “Atalanta BC comunica di aver acquisito da Bologna FC 1909 - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025, con opzione di riscatto - il diritto alle prestazioni sportive del difensore Stefan Posch, 27enne nazionale austriaco che ha scelto il 5 come numero di maglia. Nato a Judenburg, nella regione austriaca della Stiria, e cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Admira Wacker, si è poi trasferito in Germania, all’Hoffenheim, con cui colleziona 109 presenze in Bundesliga in cinque stagioni. Il suo approdo nella Serie A italiana risale all’estate del 2022. In due stagioni e mezza con il Bologna gioca 85 partite, segnando 7 reti e servendo 6 assist. Nella corrente stagione, conta 14 presenze in Serie A e 6 in UEFA Champions League. È nazionale austriaco dal giugno 2019: al suo attivo 42 presenze, impreziosite da 2 reti.”

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Toloi, Hien, Djimsiti; Palestra, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere; Retegui.

All. Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga.

All. Italiano.

Dove vederla: diretta domani sera dalle 21 su Italia 1