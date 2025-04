Atalanta-Bologna: Spareggio Cruciale per la Corsa Champions al Gewiss Stadium

Mezzogiorno e mezzo di fuoco, oggi per l’Atalanta, che nel lunch match riceve al Gewiss il Bologna in un vero spareggio per la corsa Champions. Nerazzurri a 58 punti, rossoblù a 57, un solo punto a separare le due squadre, reduci però da strisce agli antipodi: nelle ultime cinque giornate i bergamaschi hanno raccolto appena 4 punti, gli emiliani ben 13, recuperando un distacco di nove lunghezze dalla Dea. Che oggi, in casa, non può sbagliare: anche perché domenica prossima ci sarà la difficile trasferta di Pasqua sul campo del rilanciato Milan.

Gasperini arriva a questa sfida con una formazione contata, senza De Ketelaere bloccato da una lesione all’adduttore, con la coperta corta davanti con Lookman e Retegui, che non segnano da un mese e dovranno fare gli straordinari. Il solo Maldini è l’alternativa offensiva dalla panchina, oltre all’evanescente Samardzic. Atalanta che giocherà con il modulo più coperto, con tre centrocampisti, De Roon e Ederson in mediana e Pasalic da trequartista, cercando di rompere il tabù del Gewiss dove i nerazzurri non segnano, in campionato, dall’ormai lontanissimo primo febbraio (rete di Djimsiti nel primo tempo contro il Torino). Dopo quasi tre mesi torna tra i convocati Kossounou.

Il Bologna di Italiano sta invece volando sulle ali dell’entusiasmo, ha già blindato la finale di Coppa Italia dopo il 3-0 all’andata a Empoli, e in caso di vittoria oggi a Bergamo, dove i rossoblù hanno vinto nelle ultime tre sfide, metterebbe un’ipoteca sul ritorno in Champions. Tra gli ospiti mancheranno però il portiere Skorupski, oltre a Calabria e al decisivo Ferguson, assenze pesantissime che dovranno compensare i tanti ex di giornata, da Cambiaghi a Holm, da Orsolini all’ex bandiera Freuler.

Probabile formazione (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Retegui. All. Gasperini.