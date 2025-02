L’Atalanta recupera Lookman e Kolasinac per la gara di ritorno contro il Bruges. Probabili formazioni e dove vederla

Bergamo, 17 febbraio 2025 – Ci sarà anche Ademola Lookman, oltre a Sead Kolasinac, nell’Atalanta che domani sera alle 21 al Gewiss Stadium, sold out, affronta il Bruges nella gara di ritorno dei playoff di Champions League. Si riparte dall’1-2 per i fiamminghi dell’andata, figlio del contestato rigore fischiato al 93’: in caso di pareggio passano i belgi, con un gol di scarto atalantino si va ai supplementari, con due reti di vantaggio passa la Dea.

“Recuperiamo tra i convocati Kolasinac e Lookman, ma perdiamo Hien che ha accusato un affaticamento all’adduttore: lo rivedremo domani mattina. All’andata un po’ tutta la squadra ha viaggiato a metà strada, per cui dovremo fare una partita migliore, anche se poi sappiamo che il risultato è maturato per un episodio, ma globalmente dovremo salire due scalini per giocare una partita migliore. Per superare questo turno dobbiamo fare un’ottima gara sotto tutti gli aspetti tecnici e tattici. Dobbiamo giocare come fa l’Atalanta in tutte le partite, prendendo le misure all’avversario, poi facendo il nostro gioco con grande attenzione. Abbiamo novanta minuti per raggiungere il traguardo e forse ne serviranno 120”, ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini.

Dea che avrà Carnesecchi in porta, difesa difesa con Djimsiti, Posch e il rientrante Kolasinac, che dovrebbe prendere il posto di Hien. Centrocampo con De Roon-Ederson, con Bellanova e Zappacosta da esterni. Alle spalle della coppia offensiva formata dal cannoniere Retegui e dall’ex di turno De Ketelaere ci sarà Pasalic da trequartista.

“Abbiamo tanta voglia di rivalsa dopo l’andata, abbiamo preparato bene la partita e siamo fiduciosi di poter passare questo turno. È la partita più importante della stagione, sappiamo di affrontare una squadra ben organizzata, che si difende bene e sa ripartire, per cui dovremo fare molta attenzione”, ha rimarcato Davide Zappacosta, veterano di tante notti europee vissute anche con il Chelsea.

“L’Atalanta è una squadra molto forte, ci aspetta domani una partita molto difficile, ma credo in questo gruppo. Giocheremo con coraggio, sapendo che loro partiranno a mille. Non penso che il rigore sarà una motivazione in più per loro. Il nostro gioco dovrà essere lo stesso della scorsa settimana”, ha chiosato il tecnico di belgi, Nicky Hayen. Saranno circa 1.300 domani i tifosi fiamminghi che esauriranno il settore ospiti.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): 1 Carnesecchi; 5 Posch, 23 Kolasinac, 19 Djimsiti; 16 Bellanova, 15 De Roon, 13 Ederson, 77 Zappacosta; 8 Pasalic; 17 De Ketelaere, 32 Retegui. (28 Rui Patricio, 31 Rossi; 2 Toloi, 4 Hien, 7 Cuadrado, 22 Ruggeri, 27 Palestra, 6 Sulemana, 44 Brescianini, 24 Samardzic, 11 Lookman, 48 Vlahovic). All.: Gasperini

Club Brugge (4-2-3-1): 22 Mignolet; 65 Seys, 4 Ordonez, 44 Mechele, 55 De Cuyper; 15 Onyedika, 30 Jashari; 68 Talbi, 20 Vanaken, 8 Tzolis; 19 Nilsson. (29 Jackers, 71 De Corte; 2 Romero, 58 Spileers, 14 Meijer, 41 Siquet, 64 Sabbe, 10 Vetlesen, 21 Skoras, 27 Nielsen, 9 Jutglà, 17 Vermant). All.: Hayen

Dove vederla: diretta martedì sera dalle 21 su Sky Sport